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Il ritorno
18 ottobre 2026 alle 00:12

E oggi Papa Leone reciterà l’Angelus 

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Leone XIV è tornato a San Pietro e oggi reciterà la preghiera dell’Angelus dalla finestra dell'appartamento pontificio. Dopo appena quattro giorni dal ricovero per un intervento al polmone destro, il Papa ha lasciato ieri pomeriggio il policlinico Gemelli. Accolto dalla folla è uscito a piedi, accompagnato dai medici, salutando i fedeli e soffermandosi con alcuni di loro prima di salire in macchina. Arrivato a San Pietro, ha attraversato la porta del Perugino per tornare a casa, il suo appartamento nel Palazzo apostolico.

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