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31 maggio 2026 alle 00:27

Milan, virata in panchina: Glasner o Slot 

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Tanti nomi, diverse piste, contatti e incontri: il Milan vaglia possibilità e tra meeting e valutazioni cerca il nome del prossimo allenatore. Dopo il no di Iraola, scalano posti due nomi su tutti gli altri: Oliver Glasner e Arne Slot. Col primo, fresco di conquista della Conference League col Crystal Palace, ci potrebbe essere un incontro a inizio settimana per provare l’affondo. Ma c’è anche Arne Slot, che ieri si è separato dal Liverpool dove può andare proprio Iraola: i rossoneri dovrebbero mettere sul piatto un ingaggio alto, visto che guadagnava circa 8 milioni a stagione.

A gestire l’area tecnica del Milan potrebbe essere Ralf Rangnick, attuale commissario tecnico dell’Austria. In rosa, invece, sembra al passo d’addio Luka Modrić: «Una stagione con momenti belli e momenti difficili», il post del croato, «ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto. Vorrei ringraziare di cuore tutti i tifosi del Milan per l’affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l’anno».

Sempre in relazione al Milan, c’è da risolvere il contratto di Massimiliano Allegri che solo dopo potrà firmare col Napoli: fra il futuro tecnico azzurro e i rossoneri balla un milione. Troverà Kevin De Bruyne, che nel frattempo ha pesantemente scaricato Antonio Conte. «Sono felice che sia andato via, ha una visione del calcio molto diversa da me», l’attacco dal Belgio. «Non ho mai giocato nel mio ruolo, per questo vorrò un confronto sul mio modo di giocare».

All’Atalanta è ufficiale Cristiano Giuntoli come nuovo ds, ora si attende solo l’annuncio per Maurizio Sarri in panchina. La Roma tratta sempre il rinnovo di Paulo Dybala, in scadenza al 30 giugno, con il Boca Juniors che ha fatto un tentativo. Per gli allenatori, Fabio Grosso è destinato alla Fiorentina e la promozione del Monza ha fatto scattare il rinnovo automatico per un ulteriore biennio del suo tecnico, l’ex Cagliari Paolo Bianco.

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