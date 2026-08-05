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06 agosto 2026 alle 00:21

Milan scatenato: tris consecutivo in Polonia

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Tre su tre! Jonathan Milan ha sfruttato come meglio non avrebbe potuto il percorso del Tour de Pologne che sembrava dedicare ai velocisti le prime tre frazioni della 83ª edizione. Ieri il campione italiano della Lidl-Trek si è aggiudicato la Gorzów Wielkopolski-Zielona Góra di 193,5 km, precedendo in volata il britannico Noah Hobbs (EF Education-EasyPost) e un bravissimo Alessandro Romele (Xds Astana). Per Milan si tratta della quinta vittoria consecutiva calcolando anche la tappa di Roma al Giro e il campionato italiano di Cuneo. Oggi si comincia a salire. La Zagan-Karpacz di 176 km porta il gruppo in quota e la classifica, che vede il friulano primo con 18” sul francese Paul Magnier, al quale non ha concesso nulla dopo le sconfitte incassate al Giro d’Italia, è destinata a cambiare.

Al Tour de France Femmes, Elisa Longo Borghini (Uae) è scivolata al sesto posto in classifica a 2’58” dalla svizzera Marlen Reusser (Movistar), ieri seconda dietro Demi Vollering (FDJ United) nella quinta tappa, da Macon a Belleville-en-Beaujolais di 140 km.

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