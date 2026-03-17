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Pula.
18 marzo 2026 alle 00:14

Miasmi nell’abitato, scatta la protesta 

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La questione puzza: a Pula il cattivo odore, dicono i residenti soprattutto vicino al mercato, al centro comunale e in via Fermi, li ammorba dalle 10.30 all’ora di pranzo. Così il Comitato civico per la tutela ambientale e della salute di Sarroch ha inviato una segnalazione formale ai Comuni di Pula e Sarroch.

«In coincidenza temporale con queste segnalazioni», scrive il vice presidente Gianluca Masu, «la centralina del Comitato ha rilevato «un’anomalia nei composti aromatici volatili monitorati, con particolare evidenza per benzene e toluene». In particolare, la centralina ha segnalato ieri, appunto tra le 10.30 e la tarda mattinata, un valore fino a 7,8 microgrammi di benzene per metro cubo e fino a 13,4 microgrammi per metro cubo di toluene. «Quando i cittadini segnalano, il vento spinge nella stessa direzione e lo strumento registra, il problema non è più la percezione, ma chi continua a far finta di non vedere».

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