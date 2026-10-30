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La cerimonia.
31 ottobre 2026 alle 00:17

Messaggio di pace per San Saturnino 

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«È necessario ricostruire i legami prima che sistemare le pietre». Queste le parole dell’arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, nell’omelia durante la messa celebrata ieri mattina nella Basilica di San Saturnino, in occasione della solennità del patrono della città. Un messaggio di speranza, perché si superino le divisioni, per riscoprire il valore delle relazioni e promuovere una responsabilità condivisa nella costruzione del bene comune. Un invito quello di Baturi rivolto all’intera comunità cittadina, presente numerosa ieri per la festa del Santo patrono.

L’arcivescovo ha poi rivolta una domanda direttamente a quanti ricoprono responsabilità pubbliche ed ecclesiali. «Può il mondo della politica, dell’istituzione e della Chiesa dare l’esempio di questa capacità di incontro con l’altro, di condivisione responsabile, senza irenismi e senza demonizzazioni?». Un interrogativo che richiama la necessità di superare le contrapposizioni ideologiche e di offrire una testimonianza concreta di ascolto e confronto.

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