Mercato civico, operazione rinascita 

Nessuna demolizione, tantomeno un trasferimento in altre zone della città. La rinascita del mercato civico di piazza Dessì parte dal restyling dell’attuale struttura comunale, con spazi dedicati anche alla produzione alimentare quartese. «Una rinascita in chiave moderna e identitaria», annuncia l’assessora alle Attività produttive Rossana Perra. «Stiamo valutando anche soluzioni per il problema parcheggi», avvisa. «Si potrebbe realizzare uno spazio per la sosta al primo piano, abbiamo l’esempio di tanti centri commerciali che lo hanno fatto», propone dai banchi dell’opposizione Marco Porcu, FdI.

La vecchia idea

Sullo sfondo c’è il project financing proposto da un gruppo di imprenditori privati anni fa: nuovo mercato civico, con parcheggio interrato, in viale Colombo, e vecchia struttura davanti al palazzo comunale di via Porcu, questa era l’ipotesi in campo, da demolire per fare spazio ad una grande piazza con altri parcheggi sotterranei. Mega progetto risultato poi troppo costoso. «Abbiamo appurato, conti alla mano, che l’iniziale idea di ridisegnare completamente l’area, con nuova piazza e rifacimento integrale del mercato, è un’operazione non sostenibile, motivo per cui abbiamo ragionato su soluzioni alternative», spiega l’assessora.

Le valutazioni

Ora c’è un nuovo progetto work in progress al vaglio delle Attività produttive con i Lavori pubblici. «Vogliamo intervenire ripensando il mercato in maniera più funzionale e più moderna, introducendo anche qualcosa di più rispetto agli attuali box dedicati esclusivamente alla vendita», dice Perra. «Il nostro intendimento è coinvolgere anche il settore della produzione alimentare quartese, che è un mondo importante», sottolinea, «in considerazione degli ottimi riscontri di Campagna Amica vorremmo capire insieme agli operatori se possiamo costruire un progetto di utilizzo del mercato in chiave identitaria. Qualora emergesse che questo progetto ha un piano economico di sostenibilità percorreremo questa strada. Una scelta precisa sul progetto che precede nuove scelte politiche riguardo i parcheggi», conclude l’assessora alle Attività produttive, «non appena il quadro sarà definito, ed è una cosa che intendiamo fare in tempi celeri, si procederà con gli investimenti strutturali».

L’opposizione

Il centrodestra fa pressing. «I pochi operatori che sono rimasti si lamentano e hanno ragione, servono soluzioni immediate», il commento del leader del centrodestra in Consiglio, Marco Porcu. «Se tempi e costi di un’eventuale demolizione non sono sostenibili, pensiamo a un restyling importante dell’attuale struttura. E valutiamo la possibilità di recuperare ulteriori parcheggi utilizzando il primo piano», propone l’esponente quartese di FdI. E aggiunge: «Non c’è più tempo da perdere, il rilancio del mercato civico è una priorità assoluta se davvero si vuole rivitalizzare il centro storico».

RIPRODUZIONE RISERVATA