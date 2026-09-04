Mendy è l’unica luce rossoblù là davanti 

Gennaro Borrelli non è più un calciatore del Cagliari. Ha firmato per i turchi del Caykur Rizespor, dove sarebbe dovuto andare Kingstone Mutandwa, poi passato al Servette, in Svizzera. Il Cagliari ora dispone di un parco attaccanti formato da Kevin Carlos (assente per motivi familiari), Paul Mendy, Yael Trepy (ancora convalescente dopo aver rischiato l’annegamento il giorno dopo Ferragosto) e M’Bala Nzola, che ieri si è allenato con il gruppo.

Assetti

Il calciomercato e il campo continuano a ridefinire i confini del nuovo Cagliari, che si appresta ad affrontare il Lecce guidato dall’ex allenatore rossoblù Eusebio Di Francesco in una sfida cruciale in chiave salvezza. La prima novità riguarda Borrelli, che saluta la Sardegna dopo appena una stagione per trasferirsi in prestito con diritto di riscatto nel campionato turco (il calciomercato da quelle parti si è chiuso ieri sera). La sua partenza innesca diversi punti interrogativi. Sia Nzola che Carlos rappresentano due autentiche scommesse per la dirigenza rossoblù. Il centravanti ex Fiorentina (ma anche Spezia e Sassuolo) non riesce a esprimersi secondo le attese da due stagioni ma Pisacane ha ribadito fiducia nei suoi confronti, descrivendolo come un elemento in grado di dare profondità alla manovra.

Verso il Lecce

In vista dell’imminente match di campionato contro la compagine salentina, la certezza tattica e realizzativa è rappresentata da Mendy. Il calciatore ha dimostrato il proprio valore anche nella recente e sfortunata sfida di Coppa Italia contro l’Hellas Verona. Nella serata di giovedì, Mendy è stata l’unica luce vera all'interno di un quadro complessivo decisamente buio, al di là della rete messa a segno.

Da Asseminello

Ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti ad alta intensità per preparare il confronto con il Lecce, ma restano ancora molti nodi da sciogliere per quanto riguarda la formazione titolare. Due i gruppi di lavoro che si sono ritrovati ad Asseminello: i calciatori maggiormente impiegati in Coppa Italia hanno svolto una sessione defaticante in palestra; per gli altri tecnica, serie di possessi e una partitella finale. Questa mattina è prevista un nuovo allenamento.

Dubbio Mina

Non vi è alcuna certezza sul recupero del difensore Mina (che ieri ha svolto un lavoro personalizzato): resta in forte dubbio per la convocazione. Così come non si sa se sarà disponibile Carlos. Il difensore giapponese Yukinari Sugawara è infine ancora in attesa del permesso di soggiorno. Per ottenere un risultato positivo sarà in ogni caso necessaria una prestazione radicalmente diversa rispetto a quella pessima offerta contro il Verona, che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia davanti ai 15mila della Domus. Contro il Lecce, il gruppo è chiamato a una prova di carattere e di orgoglio: la reazione dovrà essere immediata e collettiva per evitare che i dubbi di coppa si trasformino in una crisi di risultati anche in campionato, dove i punti iniziano a pesare in modo specifico fin dalle prime battute della stagione.

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