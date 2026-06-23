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Dermatologia
24 giugno 2026 alle 00:58

Meduse, non utilizzare acqua dolce per lavare 

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Cosa fare in caso di contatto con una medusa?

Il rilascio di veleno urticante causa rossore, bruciore intenso, dolore e prurito. Risciacquare la parte colpita con acqua di mare, meglio se calda; mai acqua dolce che favorirebbe l’ulteriore rilascio di veleno. Togliere i residui di tentacoli con una carta rigida (es. bancomat) ed applicare subito un gel astringente con Cloruro di alluminio al 5% (reperibile in farmacia). Se il prurito persiste applicare una crema cortisonica per qualche giorno. Non esporre la parte colpita al sole fino a risoluzione dell’infiammazione (possibili esiti ipercromici). In caso di reazione cutanea molto estesa, malessere, difficoltà respiratorie, sensazione di perdita di coscienza, allertare subito i soccorsi.

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