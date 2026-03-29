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Caam.
30 marzo 2026 alle 01:10

medilav regina dell’over 

In vetta da sola grazie al netto successo sul Bar Dessì 

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Medilav sola al comando degli Over grazie al 3-0 sul Bar Dessì firmato da Murgia, Sibono e Lorusso. La Muppet guadagna la prima vittoria nel big match della seconda giornata dei playoff: i gol di Zaccheddu e Pinna mettono ko (2-1) l’Antiquariato Neri/Barracca Manna. Primo successo anche per l’Aiace (1-0 sullo Sporting Diddo’s, rete di Pisano). Ha riposato la De Amicis.

Il ko

Nei Master la capolista Santiago cade a sorpresa (3-1) contro il Kalagonis, a segno con Rubiu (doppietta) e Pontis. Ora l’Is Cortes, impegnata stasera contro i 4 Mori Samassi, può riagguantare la vetta. Una doppietta di Manca non basta alla Muppet per superare il Deximu, che le impone il 2-2.

Carboni, Vacca e una doppietta di Cava regalano il quarto posto alla Fedele Lecis col 4-1 sulla Jasp Mercato San Benedetto, sempre a fondo classifica. Il Flamengo vince 2-1 3 ferma la corsa del Settimo 1967 verso i playoff. Il 13 aprile il posticipo tra Stella Rossa Villacidro e Thermomax. Turno di riposo per l’Atletico Uta 1984.

A due giornate dal termine della prima fase degli Ultra la Fly Divani continua a comandare con il 4-0 sull’Albedo, ma la Pgs Audax Frutti d’Oro si tiene in corsa con la quaterna sulla Cra RS Mediterranea/Ulisse firmata dalle doppiette di Branca e Contu. Cadono a sorpresa i Colonial Fruits (1-2) e danno al Cagliari 2020 ulteriori chance in chiave playoff. Peloso e Sabiu consentono al Calasetta di superare gli Amatori Elmas 2024 e di confermarsi al sesto posto. L’Horsham/La Fenice batte i Teddy Boys (6-0) e resta in corsa per gli spareggi. Stasera si gioca in posticipo Zuddas Gomme G&G Market-Libertas Barumini. Ha riposato il Brancaleone.

Posticipi

La De Amicis, capolista dei Senior, regola anche l’El Carnicero (4-1) mentre l’I Love Pizza Monserrato ne rifila cinque all’Accademia Sulcitana. Per il Deximu è sufficiente il successo di misura per superare la Polisportiva Orrolese. La Cra Regione Sardegna impatta (1-1) col Serbariu, che oggi torna in campo contro Gli Incisivi assieme a Accademia Sulcitana, El Carnicero, Deximu e De Amicis. Domani tocca a Maracalagonis e Cra Regione Sardegna. La Libertas Caam si ferma per le festività pasquali.

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