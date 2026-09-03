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04 settembre 2026 alle 00:47

Medicina, nuovo corso di Anatomia 

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Osservazione diretta dell’anatomia umana e collegamento tra conoscenze anatomiche, pratica clinica e riflessione etica. Sono i temi di un corso per gli studenti di Medicina e Chirurgia dell’Università cittadina – il “Cadaveric anatomy course – per un importante passo in avanti nell’innovazione della formazione medica. Lo organizzano Marcello Trucas, medico ricercatore di Anatomia umana del dipartimento di Scienze biomediche dell’Ateneo, e Roberto Demontis, professore di Medicina legale dell’Università e direttore della struttura complessa di Medicina legale dell’Arnas Brotzu. Si offre agli studenti un’opportunità didattica di elevato valore formativo, essenziale nei più avanzati percorsi internazionali.

Gli studenti si confrontano con l’anatomia umana nella sua espressione più autentica, superando i limiti dei modelli artificiali. L’esperienza sul cadavere fa comprendere la complessità delle strutture anatomiche, le relazioni spaziali e le variazioni individuali che caratterizzano gli esseri umani, fondamentali per la diagnostica e la chirurgia.

Uno degli aspetti più innovativi è l’integrazione tra la prospettiva anatomica e quella medico-legale.Gli studenti inoltre affrontano il corpo umano anche come punto di incontro tra scienza, medicina clinica, etica e rispetto della persona, e si preparano ad approcciarsi con la morte.

Le attività si svolgono in piccoli gruppi, con un costante confronto con i docenti e con professionisti esperti quali i Giampaolo Maietta e Patrizio Porru. Questo approccio consente di valorizzare l’osservazione, il ragionamento clinico e la discussione guidata, elementi essenziali nella formazione del futuro medico. L’iniziativa è inoltre un importante segnale per la crescita della cultura della donazione del corpo alla scienza, gesto di straordinaria generosità che consente la formazione delle nuove generazioni di professionisti sanitari e il progresso delle conoscenze mediche.

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