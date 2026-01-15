Mattarella a casa della Deledda 

È l’omaggio più prestigioso per celebrare il centenario dell’assegnazione del Nobel a Grazia Deledda. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Nuoro il 14 febbraio per una visita speciale, concentrata in mezza giornata, comunque sufficiente a consacrare nel modo migliore l’unica donna finora premiata col Nobel per la letteratura e a riconoscerne tutto il suo valore. Per questo il Capo dello Stato potrebbe fare una tappa nella casa natale della scrittrice, nel quartiere di San Pietro, cuore antico della città, luogo di perenne ispirazione per la Deledda e dove, con l’allestimento museale curato dall’Isre, si possono ancora cogliere le atmosfere raccontate nel libro postumo Cosima. Non sarebbe l’unica tappa del programma presidenziale, che è ancora in fase di definizione. Sarebbe molto probabile comunque un incontro al teatro Eliseo per un evento curato dal Comune che si sta occupando dell’organizzazione. Lo spazio è ampio e adeguato per accogliere quella che potrebbe essere l’unica occasione pubblica di Mattarella anche perché resta ancora da definire se quella a casa Deledda sia una visita privata oppure no.

Sicurezza

Il programma è legato a un severo protocollo di sicurezza, come succede per ogni visita presidenziale. Per questo già nei giorni scorsi, nella massima riservatezza, sono stati avviati i sopralluoghi tecnici necessari a valutare spostamenti e tappe. Operazioni che richiedono il loro tempo e sono ancora in fase di completamento. Solo quando il piano della sicurezza sarà pronto verrà reso noto il programma ufficiale della giornata nuorese di Mattarella. È, in ogni caso, la sua prima visita presidenziale in Barbagia. Nell’Isola, dove tante volte ha trascorso un periodo di vacanze, quattro anni fa ha reso omaggio a un altro sardo di valore, Enrico Berlinguer, nel centenario della nascita. Nel 2017 a Cagliari ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico con tappa anche nel palazzo del Consiglio regionale.

Preparativi

L’area coinvolta nel percorso presidenziale, senz’altro dal palazzo della Prefettura in via Deffenu fino all’Eliseo in via Roma, verrà tirata a lucido. Sarà così anche per gli spazi esterni della casa Deledda dove Mattarella farà una visita fugace ma molto significativa.

