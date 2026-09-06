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Via Silesu.
07 settembre 2026 alle 00:37

Marciapiede sconnesso davanti alla clinica 

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Proteste e disagi davanti alla clinica Città di Quartu, in via Silesu, per le condizioni dei marciapiedi. La pavimentazione in cemento è distrutta in quasi tutta la lunghezza del passaggio pedonale, tanto che i pericoli sono dietro l’angolo. Già diverse persone, tra cui alcuni pazienti diretti alla clinica, sono cadute. Tra l’altro in mezzo al cemento del marciapiede crescono anche le erbacce. Insomma, un percorso a ostacoli per le persone che devono raggiungere gli ambulatori per sottoporsi alle cure.

«Non conviene più passare sul marciapiede» dice Elisabetta Loi, «perché rischi davvero di cadere. Quando capita di passare lì mi sposto sulla strada perché è davvero pericoloso. Speriamo che possano fare qualcosa al più presto».

Purtroppo i marciapiedi sono in condizioni critiche in diverse zone della città soprattutto in centro dove il pericolo sono le mattonelle traballanti. È il caso ad esempio di via Marconi, via Porcu, via Cagliari dove ogni giorno si riversano tantissime persone. In altri casi, come in via Brigata Sassari, nel secondo tratto verso il ponte, la pavimentazione è sollevata e divelta dalle radici degli alberi. Effetto quest’ultimo della piantumazione selvaggia di tanti anni fa quando grandi alberi venivano messi a dimora senza considerare la loro crescita e imbrigliati in piccole aiuole.

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