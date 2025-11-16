VaiOnline
Viale Marconi.
17 novembre 2025 alle 00:26

Marciapiede impraticabile per le siepi: nuove proteste 

Ormai succede a intervalli regolari. È di nuovo emergenza in viale Marconi dove la siepe e le canne che fuoriescono da un terreno privato, invadono il marciapiede. Succede nel tratto che da Quartu porta ai centri commerciali Le Vele e Millennium, percorso ogni giorno da tantissime persone. Il rischio di incidenti è altissimo in una zona dove non ci sono nemmeno barriere e i pedoni passano a bordo della carreggiata a ridosso delle auto che corrono a tutta velocità.

Ogni volta è la stessa storia. Dopo le proteste la siepe viene tagliata ma nel giro di qualche mese la situazione torna identica.

E in viale Marconi ancora si attendono gli interventi di messa in sicurezza che dovrebbero preservare anche i pedoni. Il marciapiede non sarà come quello attuale a ridosso della corsia, ma sarà lontano dalla carreggiata, separato dall’area verde che costeggerà anche la pista ciclabile.

Ci saranno poi attraversamenti pedonali rialzati in prossimità dell’incrocio con via Bizet, dove oggi le strisce pedonali sono pericolose e poco visibili, mentre nel secondo tratto ne saranno realizzati altrio in prossimità dell’Md e di via Maiorana dove nascerà una nuova rotatoria e dove ci sarà anche l’isola per la fermata dei bus.

