Marc Marquez vola nelle prequalifiche 

Come previsto, c’è la Ducati di Marc Marquez in vetta alla classifica dei tempi nelle pre qualifiche del Gran Premio di Germania della MotoGp. Il pluricampione del mondo ha chiuso il suo miglior giro in 1’19”394, precedendo di 166 millesimi il connazionale dell'Aprilia Trackhouse Raul Fernandez e di 0”280 Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e il fratello, Alex Marquez (Ducati Gresini). Settimo e ottavo tempo, rispettivamente, per le Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi ( a 0”602) e Jorge Martin (a 0”617), mentre Francesco Bagnaia non è riuscito a classificarsi tra i primi dieci, è solo 13°, e oggi (10.45, dopo le “libere”) dovrà cercare di guadagnarsi uno dei due posti in Q1 per poter partecipare alla lotta per la pole position. Alle 15 la gara Sprint, domani alle 14 il Gp di Germania.

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