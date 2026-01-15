VaiOnline
Ambiente.
16 gennaio 2026 alle 00:35

Maltempo, attesa per gli indennizzi 

Gli agricoltori hanno tempo fino al 21 gennaio per presentare le richieste 

Il passaggio della tempesta che nello scorso fine settimana ha sferzato il Sulcis con raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari, gelo e grandine, ha lasciato dietro di sé un paesaggio di devastazione nelle campagne. Il bilancio è drammatico: le colture d'eccellenza del territorio sono state letteralmente distrutte, portando i sindaci della zona a deliberare con urgenza lo stato di calamità naturale.

Campi danneggiati

Ad avere la peggio sono stati i coltivatori di carciofi. In molti campi tra Masainas, Giba e San Giovanni Suergiu, si stima che l’80 per cento della produzione sia andato perduto. Le piante, giovani o già in fase di raccolta, sono state abbattute dal vento o dalla grandine, rendendo il prodotto invendibile. «Ho dovuto svendere parte del raccolto, mentre il resto rimarrà nei campi», spiega con amarezza Samuel Caboni, agricoltore con terreni tra Masainas e Giba. «Quella merce doveva partire per il Nord Europa, ma in queste condizioni è impossibile. Speriamo che gli indennizzi arrivino presto». Simile la situazione all'EuralSulcis, dove le verdure di stagione sono state compromesse dal gelo.La risposta delle istituzioni locali non si è fatta attendere. Da San Giovanni Suergiu, la sindaca Elvira Usai sottolinea come la delibera dello stato di calamità sia un «atto doveroso per rispondere alle esigenze di chi ha visto i raccolti e le strutture aziendali compromessi dalla violenza degli elementi».

I sindaci

Sulla stessa linea i primi cittadini di tutto il comprensorio. Andrea Pisanu, sindaco di Giba, parla di un «danno economico e d'immagine notevole», auspicando che le normative sui ristori vengano adeguate alle necessità reali dei professionisti. A Tratalias, il sindaco Emanuele Pes conferma che le segnalazioni aumentano di ora in ora, mentre a Masainas il consigliere delegato all'agricoltura Patrizio Cui (Presidente della Coop Sulcis Agricola) confida in un rapido riconoscimento dell'emergenza da parte degli enti superiori. Anche Sant’Anna Arresi e Perdaxius hanno già formalizzato i provvedimenti per sostenere il comparto. Per ottenere gli indennizzi gli agricoltori devono muoversi con estrema rapidità. Le domande devono essere presentate entro 10 giorni dalla conclusione dell'evento atmosferico: la scadenza tassativa è fissata per il 21 gennaio 2026. Le istanze vanno inoltrate esclusivamente in modalità telematica sul portale dell’agenzia Laore. La Coldiretti di Carbonia ha già attivato i propri uffici per assistere le aziende nella compilazione. «Siamo a disposizione per supportare gli agricoltori in questa fase burocratica cruciale», assicura il segretario territoriale Gianluigi Loru.

