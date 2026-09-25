Malpensa intitolato a Berlusconi: polemica 

Varese. L'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi fa litigare Matteo Salvini ministro dei Trasporti e leader della Lega, col sindaco di Milano Giuseppe Sala, che diserta l’evento. Tra i due contendenti il plauso della figlia Marina, che manifesta «orgoglio ed emozione» per il riconoscimento.

Alla cerimonia per la posa della targa nella stazione ferroviaria del Terminal 1 è Salvini a sfidare Sala, senza nominarlo ma esprimendo «un minimo di dispiacere per gli assenti. Questa non è una giornata politica: noi ricordiamo Berlusconi come uno dei più grandi imprenditori italiani. Ma l'invidia passa, l'amore resta». Pronta la replica di Sala, che non ha neppure inviato rappresentanti del Comune alla celebrazione: il sindaco ricorda di «aver lottato contro questa decisione. Cosa avrei dovuto fare? Essere presente, con un finto sorriso? O per ribadire i miei distinguo? Sono un uomo coerente».

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