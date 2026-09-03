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Polizia Locale.
04 settembre 2026 alle 00:47

«Maggiori controlli, per i mezzi modificati scatta il sequestro» 

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Più attenzione e più controlli su bici, bici elettriche e monopattini. «In estate abbiamo intensificato i controlli sui velocipedi, in particolare sui monopattini elettrici dopo il cambio della normativa per quanto riguarda targa e assicurazione», conferma il comandante della Polizia Locale Pierpaolo Marullo. L’obbligo di assicurazione per i monopattini è scattato lo scorso luglio, ma non tutti si sono ancora adeguati. Le bici elettriche, invece, possono circolare senza assicurazione e targa. Tuttavia «in questi mesi abbiamo anche sequestrato alcune bici elettriche non conformi», dice Marullo. In tanti, infatti, hanno segnalato che le bici elettriche passano nelle aree pedonali a velocità sostenute, anche oltre i 25 chilometri orari: «Alcune sono modificate per avanzare senza la necessità di pedalare», spiega il comandante, «in questo modo non rientrano più nella categoria dei velocipedi, ma diventano ciclomotori». Mezzi che quindi, oltre a non essere a norma, non potrebbero circolare nelle aree pedonali di via Manno, via Garibaldi e Corso Vittorio Emanuele II: «L’accesso nelle aree pedonali è consentito solamente alle bici, ai pedoni e ai mezzi della polizia, dei vigili del fuoco e delle ambulanze in caso di emergenza», conclude Marullo.

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