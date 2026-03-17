Maddalena spiaggia, blackout continui 

Non c’è giorno in cui non rimangano senza energia elettrica almeno una volta. Quando va peggio le ore al buio e con gli elettrodomestici fuori uso non si contano neppure: è il colpo di coda dell’uragano Harry, che a Maddalena spiaggia ha creato danni enormi agli impianti e disagi ai residenti che chiedono all’Enel di risolvere il problema una volta per tutte.

Disabili

Davide Tagliacarne e sua madre sono entrambi su una sedia a rotelle, per loro restare senza corrente significa dover fare a meno dell’ascensore che gli permette di salire e scendere dallo loro abitazione: «L’altro giorno mia madre è rimasta intrappolata nell’ascensore a causa dell’ennesimo blackout, ci siamo dotati di un gruppo di continuità per non restare senza corrente, ma quando manca all’improvviso per noi è un grande problema. Dopo l’uragano siamo costretti a vivere con sbalzi di tensione e distacchi improvvisi, siamo rimasti senza corrente almeno trenta volte in due mesi».

I danni

Massimo Loddi, un altro residente di Maddalena, fa la conta dei danni provocati dai problemi alle linee elettriche: «Solo il guasto all’inverter del condizionatore mi è costato 1300 euro, ma ho perso anche un lampadario e ho dovuto buttare diverse lampadine. Questo stacca e riattacca ha anche messo fuori uso un frigo industriale della pizzeria di mio fratello».

Katiuscia Garone spiega come a Maddalena restare senza corrente significhi non avere neppure l’acqua corrente: «Se manca l’energia elettrica non funzionano le pompe, ogni volta rischiamo quindi di restare per ore con i rubinetti a secco. I blackout sono continui, ho subito danni all’impianto di Sky e a un frigorifero».

La protesta

Giovanni Ruggeri, amministratore del condominio di Maddalena, negli ultimi mesi raccolto decine di segnalazioni dai residenti e si è confrontato con i vertici dell’Enel per avere delucidazioni: «Sono in corso i lavori per il rifacimento delle linee, ma intanto i condomini continuano ad avere gravi problemi con questi continui blackout. I lavori sono cominciati a metà febbraio e dovrebbero concludersi entro 30 giorni: ci auguriamo sia così, perché i disagi sono enormi».

Sulla situazione dell’erogazione di energia elettrica a Maddalena Spiaggia, a seguito dei gravi danni provocati dal maltempo durante il ciclone Harry, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, spiega come gran parte degli interventi di ricostruzione sia stata già completata con la risoluzione delle principali criticità causate dal ciclone. «La società – spiegano in una nota – sta inoltre procedendo con gli ultimi lavori necessari, attraverso interventi mirati al miglioramento della qualità del servizio elettrico nella zona, che si concluderanno entro il mese di aprile».

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