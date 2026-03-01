maccioni marmi, esordio vincente 

Prima giornata per i gironi Oro e Argento dell’Over 55. Nel gruppo dei playoff parte bene la Maccioni Marmi con il 2-1 sul Deximu frazie al gol del bomber Gherazzu (palloneto) e a un’autorete. Impattano 1-1 gli Amatori Orione Selargius e la Coopera Band, a segno Melis e Lecca. Primi successi e identico risultato (2-0) per il Real Putzu (con gli Ingegneri) e il sorprendente Deximu (sulla Sardachem).

Nel girone Argento, che mette in palio la finale di Supercoppa di categoria, comincia forte la detentrice del titolo I. R. Moniaflor che supera 3-0 il Nuraghe/Evolvere: a segno le tre punte Sarigu, Piga e Scano. Tris anche degli Amatori La Palma sul Poggio dei Pini/Sotto La Torre, mentre la Tielle Team regola la Lewis Rooms 2-0.

Vittoria (2-1) anche dell’Opes Team sulla Eosol/Car Refinish e della Campagnola 140 Gr./Simius Immobiliare sul SI. TI. Carbonia. L’unico pari (1-1) lo siglano Sardegna Termale Sardara/E. I. 83 e Cagliari 2007.

Over 58

Prosegue sotto il segno della Masnata Chimici il campionato Over 58: la capolista super 3-1 la Mediterranea R. U. (cui non basta il rigore di Naitza) grazie al solito Vacca, a Sanna e a Cappai, ma il Club resta a un punto (3-0 sulla De Amicis con reti di Collu, doppietta, e Fadda). La leader e la vicecapolista si sfideranno sabato nella ventunesima giornata: in palio c’è il primato del torneo.

Consolida il terzo posto la Di. Fer. (2-1 Sulla Myair Svapo), mentre al quinto posto si affaccia la Polisportiva Sestu pur fermata sullo 0-0 dalla Sinnai Conad Superstore, che conserva il sesto posto solitario anche perché la Vernice non va oltre l’1-1 con la Frama/Beko Service.

Lotta aperta per l’ottavo posto, l’ultimo utile per poter accedere alle fasi finali: a sei giornate dalla fine della regular season il 2-0 sul Mulinu Becciu rilancia le quotazioni del Cral Ctm, che sorpassa il Fileferru sconfitto di misura dall’Aldebaran/Autocarrozzeria Deiana.

