Ma i problemi restano «Su strade e rifiuti serve più attenzione» 

L’America’s Cup ha avuto il merito di mostrare al mondo tutte le potenzialità di Sant’Elia. Ma il quartiere non vive soltanto di immagini da cartolina. Restano, infatti, ancora problemi concreti che i residenti denunciano. Alcune strade interne, vedi via dei Musicisti, via Fasano, via Rachel, solo per citarne alcune, continuano a presentare condizioni precarie, con asfalto dissestato e manutenzioni insufficienti. In via dei Musicisti, per esempio, c’è una buca così profonda da poter “ospitare” un vecchio wc ed elettrodomestici che è così da oltre un anno, lamentano i residenti. «Basterebbe poco per sistemarla, e invece è ancora in quelle condizioni». Questo per dire che accanto alle grandi opere servono manutenzioni quotidiane, servizi, pulizia e attenzione costante.

In diverse aree persistono criticità legate ai rifiuti, tema che continua a pesare. Un problema (legato alla inciviltà di pochi) per il quale l’amministrazione sta per lanciare un progetto speciale per il miglioramento della raccolta differenziata. E poi c’è ancora da risolvere la questione del porticciolo turistico: lavori di riqualificazione avviati dalla precedente amministrazione e mai completati (per un problema con l’impresa). ( ma. mad. )

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