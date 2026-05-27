VaiOnline
Le criticità.
28 maggio 2026 alle 00:10

Ma i problemi restano «Su strade e rifiuti serve più attenzione» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’America’s Cup ha avuto il merito di mostrare al mondo tutte le potenzialità di Sant’Elia. Ma il quartiere non vive soltanto di immagini da cartolina. Restano, infatti, ancora problemi concreti che i residenti denunciano. Alcune strade interne, vedi via dei Musicisti, via Fasano, via Rachel, solo per citarne alcune, continuano a presentare condizioni precarie, con asfalto dissestato e manutenzioni insufficienti. In via dei Musicisti, per esempio, c’è una buca così profonda da poter “ospitare” un vecchio wc ed elettrodomestici che è così da oltre un anno, lamentano i residenti. «Basterebbe poco per sistemarla, e invece è ancora in quelle condizioni». Questo per dire che accanto alle grandi opere servono manutenzioni quotidiane, servizi, pulizia e attenzione costante.

In diverse aree persistono criticità legate ai rifiuti, tema che continua a pesare. Un problema (legato alla inciviltà di pochi) per il quale l’amministrazione sta per lanciare un progetto speciale per il miglioramento della raccolta differenziata. E poi c’è ancora da risolvere la questione del porticciolo turistico: lavori di riqualificazione avviati dalla precedente amministrazione e mai completati (per un problema con l’impresa). ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente

Il soffio bollente dell’anticiclone anticipa l’estate di tre settimane

Ponte del 2 giugno: temperature verso i 40 gradi in Sardegna 
Sara Marci
Amministrative 2026

Nuovo sindaco a Uta, Mua, Ladu e Angioni: chi al posto di Porcu?

Il parco naturalistico e il carcere  al centro della campagna elettorale 
Lorenzo Ena
Le donazioni

Cinque per mille, “Effetto Palla” ancora da record

Buoni risultati per Fondazione autismo e Domus de luna. Comuni, primo Cagliari 
Antonio Masala
L’esercitazione

L’occhio di Grifone, una mano dal cielo per i più deboli

A Tortolì la maxi simulazione interforze di ricerca e recupero 
Simone Loi
Regione

«I fondi Ue per l’Isola diminuiranno»

Allarme del Pd: il rischio è legato alla programmazione del prossimo bilancio europeo 
Camera

Legge elettorale, stretta del centrodestra

Testo in aula dal 26 giugno. L’ira del Campo largo: impediscono il confronto 