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15 settembre 2026 alle 00:10

Luna Rossa svela i team per Napoli 

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Luna Rossa rimescola le carte e si prepara ad affrontare, fra nove giorni, la Preliminary Regatta Naples, seconda dopo quella di Cagliari in vista della Coppa America. Ieri il consorzio ha annunciato la rosa dei velisti e delle veliste che comporranno il sailing team, le cui formazioni definitive saranno decise di volta in volta. Diverse le novità, con alcuni dei giovani che si stanno affacciando al mondo della navigazione su foil: “è stata effettuata una rotazione degli atleti, in modo da permettere a tutti di partecipare alla competizione a bordo degli AC40, dando l’opportunità ai giovani talenti di navigare e integrarsi con il resto dell’equipaggio”, si legge nella nota diffusa ieri.

Team Senior (Luna Rossa 1) : timonieri Peter Burling, Marco Gradoni, Ruggero Tita; trimmer Maria Giubilei, Gianluigi Ugolini e Umberto Molineris.

Women & Youth (Luna Rossa 2) : timonieri Margherita Porro, Massimiliano Antoniazzi e Lorenzo Sirena; trimmer Maria Vittoria Marchesini, Giovanni Santi e Alice Linussi.

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