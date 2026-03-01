Lukaku è tornato: «Mesi difficili, ora avanti» 

Napoli. «Sono stati mesi difficili, a livello personale. II calcio mi ha dato tanto e perdere mio padre come l’ho perso io è pesante. Vado avanti per i miei figli, per i miei fratelli e per Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare qui ero morto. È difficile ma dobbiamo puntare in alto».

Romelu Lukaku guarda dentro di sé ed esprime i suoi sentimenti dopo aver segnato il gol al 95’ che ha dato al Napoli una importantissima vittoria a Verona. Si tratta del primo gol stagionale dell’attaccante che ora può finalmente festeggiare il vero ritorno in campo, dopo una stagione passata a recuperare dall’operazione della scorsa estate. Quelle del belga sono parole forti, con una lacrima che scende sul volto e lo sguardo al cielo di dedica della rete a suo padre Roger, morto a settembre scorso. Una rete d’istinto, tipica di Lukaku che lo scorso anno firmò lo scudetto azzurro con 14 gol in campionato e che quest’anno ha visto la stagione inizialmente in tv, poi in tribuna al Maradona e infine negli ultimi match giocando solo pochi minuti.

Sabato Conte si è goduto il gran gol di Hojlund in avvio di match, ma poi ha sofferto: il suo Napoli ha smesso di attaccare l’area avversaria, lasciando spazio al Verona. Gli scaligeri ne hanno approfittato, soprattutto nella ripresa, e hanno quindi trovato il pareggio. Così il tecnico del Napoli ha reagito con rabbia, mandando in campo Lukaku al fianco di Hojlund. E il belga ha risposto realizzando la rete del successo e scatenando la grande esultanza della panchina e del tecnico azzurro. Conte ha finalmente ritrovato il suo attaccante perfetto: nell’estate 2024 il tecnico lo volle in azzurro al posto del partente Osimhen. Mossa apparentemente azzardata ma Conte vinse la scommessa. Ora Lukaku si gode la gioia del rientro con il gol e si dimostra pronto per le 11 partite che restano. L’obiettivo è superare il Milan per accaparrarsi il secondo posto. Uno sprint in cui Lukaku si dimostra prezioso come spiega anche Rasmus Hojlund: «Sono contento che Lukaku sia tornato al gol. Stiamo provando a giocare insieme, come fatto in amichevole - spiega l’attaccate che è arrivato a 13 gol stagionali di cui 9 in campionato e non vuole fermarsi - Spero potremo giocare ancora una volta insieme e di seguire le indicazioni dello staff e del tecnico. Non so chi sarà il pivot tra noi due ma sto però imparando giorno dopo giorno da un attaccante completo come lui». Lukaku è tornato al gol a distanza di 281 giorni dal 2-0 al Cagliari. Stavolta l’obiettivo è il secondo posto e il ragazzo di Anversa è pronto a partecipare al nuovo obiettivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA