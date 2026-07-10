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Via Ciociaria.
11 luglio 2026 alle 00:15

Lotto e Gratta e vinci: tabaccheria fortunata 

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Tre vincite in meno di una settimana. La fortuna continua a baciare la tabaccheria “Puddu Annarella”, di via Ciociaria. In pochi giorni sono state centrate tre vincite per un totale di circa 25mila euro.

La settimana si è aperta con un Gratta e Vinci “Il Tutto per Tutto” acquistato a 5 euro e che ha regalato a un operaio un premio da 10mila. Poi è toccato a un pensionato, cliente affezionato che da anni gioca sempre gli stessi numeri al Lotto: la sua costanza è stata premiata con un terno sulla ruota di Cagliari, per un’altra vincita da 10mila euro. Infine una cliente ha centrato un terno sulla ruota nazionale con la modalità Lotto Più, vindendo 5mila euro. «È stata una settimana incredibile, iniziata bene e finita meglio. Siamo felicissimi per i nostri clienti, soprattutto perché si tratta di persone che conosciamo da anni. Vedere la loro gioia è la soddisfazione più grande», commenta Marco Piseddu, titolare della tabaccheria insieme al fratello Luca. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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