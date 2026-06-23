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24 giugno 2026 alle 00:55

Londra, Sinner oggi in campo A Wimbledon ok tre italiane 

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Jannik Sinner scenderà in campo oggi al “Giorgio Armani Tennis Classic”, il torneo-esibizione che è cominciato ieri pomeriggio all'Hurlingham Club di Londra. Affronterà il britannico Cameron Norrie, mentre Novak Djokovic se la vedrà contro Karen Khachanov. Il “Classic” sarà trasmesso in diretta e in esclusiva in chiaro su SuperTennis.

Intanto, nel tabellone femminile delle qualificazioni al torneo di Wimbledon che scatterà lunedì, tre italiane hanno passato il primo turno. Nel doppio confronto con l’Australia, Tyra Grant ha battuto Taylah Preston per 6-1, 2-6, 6-4 e Lucia Bronzetti Maddison Inglis per 6-3, 3-6, 6-4. Ok anche Lucrezia Stefanini (7-6, 7-6 a Luisina Giovannini).

Erba amara

Poca fortuna per i rappresentanti azzurri nei tornei di avvicinamento a Wimbledon. Matteo Arnaldi ha completato solo un match del torneo sull'erba di Eastbourne, battuto per 6-4, 6-2 dal britannico Giles Hussey (n.293 Atp). Nel tabellone femminile, anche Jasmine Paolini è stata eliminata subito. Al ritorno in campo dopo l'infortunio al piede destro rimediato a Parigi, la toscana è stata sconfitta in due set, per 6-4 6-3, dalla tedesca Tatjana Maria.

Alle Baleari, Lorenzo Sonego si è dovuto arrendere negli ottavi dell'Atp 250 di Maiorca al numero 51 del mondo, Miomir Kecmanovic. Il serbo si è imposto col punteggio di 2-6 7-6 6-4. Unica gioia, la vittoria di Luciano Darderi su Yannick Hanfmann 7-5 6-3.

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