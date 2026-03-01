VaiOnline
Al Nespoli.
02 marzo 2026 alle 00:32

l’olbia si aggrappa ancora a ragatzu 

Un gol del fantasista stende il Budoni e lascia aperta la speranza di arrivare alla salvezza 

Olbia 1

Budoni 0

Olbia (3-4-3) : Testagrossa; Moretti, Congiu, M. Perrone; Cabrera, Putzu, Mameli (44’ Deiana Testoni), Petrone; Tomaselli (48’ st Marrazzo), Furtado, Ragatzu (7’ st Islam). In panchina S. Perrone, Anelli, Cubeddu, Di Lazzaro, Cassitta. Allenatore Isoni (Livieri squalificato).

Budoni (4-3-3) : Tirelli; Taiappa, Madero, Farris, Diop (50’ Nunez); Ferrari (39’ st Jakac), Schirru, Mihali (1’ st Ljubanovic); Santoro, Pinna, Mascia (16’ st Belloni). In panchina Budano, Martinoli, Codraro, Dessena, Yanovskyy. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Santinelli di Bergamo.

Rete : pt 6’ Ragatzu.

Note : ammoniti Cabrera (O), Mihali, Diop e Taiappa (B).

Olbia. L’Olbia batte il Budoni 1-0 nel derby della 9ª giornata di ritorno e ritrova un successo che mancava dall’andata della sfida gallurese di Serie D. Decisivo Ragatzu, che regala ai bianchi (terzultimi) 3 punti che li rimettono in corsa per la salvezza. I biancazzurri, a secco di successi dal 30 novembre, scivolano nei playout.

La partita

Tempo 6’ e il capitano la sblocca con un gran tiro al volo sugli sviluppi di un calcio di punizione gelando i tifosi ospiti, accorsi numerosi al Nespoli per sostenere la loro squadra. Tanto basta all’Olbia per condurre i giochi, sventare le minacce – bravissimo Testagrossa, al debutto, al 16’ e al 34’ sulle insidiose palle inattive del Budoni – e andare all’intervallo sull’1-0. Nel frattempo si fa male Mameli, che esce con le stampelle, e al prossimo turno a Ischia, dopo la sosta per la Viareggio Cup, l’Olbia non potrà contare su Cabrera, che si becca il giallo che fa scattare la squalifica.

Secondo tempo

Ancora Testagrossa in evidenza a inizio ripresa sul piazzato di Santoro (4’), dopodiché l’Olbia perde anche Ragatzu (problemi a una caviglia). Il Budoni ci prova ma trova il muro di Testagrossa, che al 12’ si supera risolvendo una mischia in area. Passata la mezz’ora è l’Olbia a rendersi pericolosa con Deiana Testoni su punizione, Tirelli però non si fa sorprendere. Il portiere del Budoni si ripete al 36’ chiudendo in angolo Tomaselli. Per l’Olbia va bene così: al triplice fischio fanno festa i padroni di casa.

Reazioni

«Raccogliamo i frutti del lavoro fatto in queste settimane: per noi è una vittoria che vale il doppio», interviene in sala stampa dopo il match Mario Isoni, vice allenatore e già giocatore dell’Olbia: «Ragatzu ha fatto un gol bellissimo, siamo felicissimi per la squadra e i tifosi, che ci hanno dato una grossa mano».

Gli fa eco il direttore dell’area tecnica Ninni Corda: «I ragazzi hanno dimostrato spirito di sacrificio e determinazione per tirarsi fuori da una situazione difficile, ma ancora non abbiamo fatto nulla e a Ischia, dopo la sosta, andremo a caccia del bis. Complimenti a Testagrossa: siamo fortunati ad avere tre portieri molto forti».

Per il Budoni parla Alessandro Steri, vice di Cerbone. «La squadra ha dimostrato di essere viva, meritavamo qualcosa di più: ci sarebbe da recriminare anche per qualche decisione dell’arbitro. Durante la sosta cercheremo di recuperare le energie e qualche giocatore per provare a invertire il trend già dalla gara col Montespaccato: ci attendono otto finali».

