L’Olbia è fuori. Ilva, sfuma il ripescaggio in D 

Niente Eccellenza (né campionati) per l’Olbia, niente Serie D per l’llva. I verdetti sugli organici, a livello nazionale e regionale, sono molto negativi per due società di spicco dell’Isola, con 121 e 123 anni di storia. Ma se i maddalenini (esclusi per un posto) potranno preparare un torneo di vertice in Eccellenza, i galluresi sono invece fuori da tutto e dovranno – nel caso – ripartire dal basso.

Nulla di fatto

Che ci fosse qualche problema extra in Serie D si era capito lunedì, quando la Lnd aveva fatto slittare a ieri la definizione degli organici. Ed effettivamente così è stato, perché dei ben 12 ricorsi presentati uno non è stato accolto: quello del Fasano, che si somma agli altri 5 posti già lasciati liberi in precedenza. Ma la defezione aggiuntiva non ha premiato l’Ilva, perché le ripescate sono (in ordine di graduatoria) Lascaris, Castellanzese, Fiorenzuola, Derthona, Grassina e Tropical Coriano.

L’Ilva è settima, prima delle escluse. Comprensibile e forte la delusione della società, che ha preferito non commentare (e ieri ha giocato in amichevole a Montepulciano, in Toscana, contro l’Ancona). Aveva già contestato la graduatoria con la Lnd, per la presenza di club eliminati al primo turno dei playoff nazionali di Eccellenza (mentre i maddalenini erano arrivati al secondo e ultimo) e – soprattutto – per l’utilizzo di tornei giovanili non attivi in Sardegna per stabilire i punteggi della graduatoria. Ossia quello che ha portato al distacco, 4 punti, fra l’Ilva e il Grassina ripescato.

I campionati

Oggi alle 13 si conosceranno i gironi di Serie D, con le restanti sarde (Budoni, Cos, Latte Dolce, Monastir e Ossese) che sempre in giornata avranno il calendario. È invece ufficiale la composizione della nuova Eccellenza, con l’esclusione di Carbonia e Olbia e il ripescaggio di Villacidrese e Usinese. Queste ultime arrivano dalla Promozione, dove il loro posto è stato preso da Antiochense e Fonni. Entrambi i campionati inizieranno il 13 settembre, preceduti dalla coppa dal 30 agosto. All’inizio della prossima settimana, il Consiglio Direttivo definirà invece i gironi di Prima e Seconda Categoria (partono il 27 settembre).

La festa della Villacidrese era già cominciata venerdì scorso, quando il Carbonia aveva comunicato la rinuncia all’Eccellenza: il club del Medio Campidano era primo in graduatoria, torna così in una categoria già disputata altre 6 volte (vincendola nel 1999, con 10 stagioni in D e un biennio in Lega Pro dal 2009 al 2011). Ora c’è anche l’Usinese, al debutto (come il Bonorva) dopo 35 anni consecutivi passati in Promozione: un grande riconoscimento per una società che, negli ultimi anni, aveva sempre sfiorato il salto di categoria e ora lo ha ottenuto.

Gli organici

Eccellenza : Alghero, Atletico Uri, Bonorva, Calangianus, Iglesias, Ilvamaddalena, Lanusei, Nuorese, Santa Teresa, Taloro Gavoi, Terralba, Tempio, Tortolì, Usinese, Villacidrese, Villasimius.

Promozione A : Accademia Sulcitana, Antiochense, Arborea, Arbus Guspini Costa Verde, Atle-

tico Cagliari, Atletico Masainas, Cannonau Jerzu Picchi, Castia-

das, Cus Cagliari, Ferrini, Samu-

gheo, Sant’Elena, Selargius, Thar-

ros, Uta, Vecchio Borgo Sant’Elia.

Promozione B : Arzachena, Bosa, Buddusò, Campanedda, Castelsardo, Coghinas, Fonni, Li Punti, Luogosanto, Macomer, Macomerese, Monte Alma, Ovodda, Ozierese, San Giorgio Perfugas, Thiesi.

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