Lo storico Piludu oggi in biblioteca 

Dopo un ricco calendario di eventi e presentazioni letterarie inseriti nel programma natalizio, tra cui anche il riuscito esperimento della “cinebiblioteca”, la biblioteca di Quartucciu si prepara a nuove iniziative. L’evento di oggi, alle ore 17, nella biblioteca comunale Francesca Sanna Sulis di Quartucciu, vedrà la presentazione del nuovo libro di Pierluigi Piludu “Qismah II”. Piludu, storico e ricercatore medievista, oltre che presidente dell’associazione di rievocazione storica “Memoriae Milite” di Cagliari, esporrà il suo libro ad un ormai sempre più numeroso pubblico che frequenta abitualmente la biblioteca. L’appuntamento fa parte delle attività programmate dall’assessorato alla cultura di Quartucciu in collaborazione con Agorà Sardegna, e conferma il ruolo delle biblioteche come luoghi centrali di diffusione della cultura. L’ingresso sarà aperto a tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA