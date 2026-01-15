VaiOnline
Quartucciu.
16 gennaio 2026 alle 00:37

Lo storico Piludu oggi in biblioteca 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo un ricco calendario di eventi e presentazioni letterarie inseriti nel programma natalizio, tra cui anche il riuscito esperimento della “cinebiblioteca”, la biblioteca di Quartucciu si prepara a nuove iniziative. L’evento di oggi, alle ore 17, nella biblioteca comunale Francesca Sanna Sulis di Quartucciu, vedrà la presentazione del nuovo libro di Pierluigi Piludu “Qismah II”. Piludu, storico e ricercatore medievista, oltre che presidente dell’associazione di rievocazione storica “Memoriae Milite” di Cagliari, esporrà il suo libro ad un ormai sempre più numeroso pubblico che frequenta abitualmente la biblioteca. L’appuntamento fa parte delle attività programmate dall’assessorato alla cultura di Quartucciu in collaborazione con Agorà Sardegna, e conferma il ruolo delle biblioteche come luoghi centrali di diffusione della cultura. L’ingresso sarà aperto a tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 