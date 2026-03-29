Livieri critica l’approccio «non del tutto all’altezza» 

Monastir. Una sconfitta che brucia. L’Olbia torna con zero punti in tasca dal Comunale di Monastir, dove si interrompe la striscia di quattro risultati utili di fila. Il tecnico Daniele Livieri analizza il ko: «Non abbiamo giocato una partita completamente all’altezza. Invece il Monastir ha giocato come se fosse la partita della vita. I prossimi incontri saranno decisivi. Cercheremo di allenarci al massimo come abbiamo sempre fatto. Lottiamo per un obiettivo, le motivazioni ci sono. Dobbiamo recuperare le energie perché giovedì abbiamo un altro test importante. Non ho paura che qualcuno smetta di crederci. L’aiuto del pubblico diventa fondamentale, ti dà la forza che serve per portare a casa la vittoria. L’obiettivo è cercare di fare più punti possibili, non possiamo fare calcoli».

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