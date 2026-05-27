L’Iran: accordo vicino. Il gelo di Trump 

Continua l’altalena nei negoziati tra Usa e Iran, con quelle che appaiono come tattiche per alzare la posta in gioco e strappare condizioni migliori. L’ultima mossa è stata quella di Teheran, dove la tv di Stato ha rivelato la bozza del memorandum d’intesa, sostenendo che prevede il ritiro delle forze militari americane dalle aree limitrofe alla Repubblica islamica e la revoca del blocco dei porti iraniani in cambio della riapertura del traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Secondo l’emittente, Teheran continuerebbe a gestire il transito delle navi nello Stretto in collaborazione con l’Oman, oltre a ispezionare le navi e a imporre tariffe di servizio, fatta eccezione per le navi militari. Inoltre, se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l’intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

La Casa Bianca smentisce

«Nessuno dovrebbe credere a ciò che diffonde la televisione di Stato iraniana», ha smentito subito Washington, senza indicare però a quali dettagli si riferisse, ma assicurando che i colloqui «stanno procedendo bene» e che il presidente ha reso chiare le sue «linee rosse». A ruota è intervenuto lo stesso Donald Trump, presiedendo una riunione di governo. «L’Iran è molto determinato, desidera fortemente raggiungere un accordo. Finora non ci è riuscito. Noi non siamo soddisfatti, ma lo saremo. O lo saremo, oppure dovremo semplicemente portare a termine il lavoro», ha minacciato, confermando che le trattative «stanno andando molto bene» e che stanno iniziando a darci le cose che devono darci». «Nessuno controllerà lo Stretto di Hormuz, sono acque internazionali. Lo Stretto sarà aperto a tutti», ha ribadito, minacciando anche Muscat: «L’Oman si comporterà bene, altrimenti dovremo farli saltare in aria».

The Donald ha anche negato l’ipotesi di allentamento delle sanzioni (neppure in cambio della rinuncia all’uranio altamente arricchito, ha detto a Pbs) e di sblocco dei beni congelati, bocciando l’ipotesi che l’uranio arricchito iraniano finisca in Russia o in Cina. Infine ha rilanciato la necessità che i Paesi arabi aderiscano agli Accordi di Abramo in caso di intesa, pur lasciando il dubbio se intende subordinarla ad essi.

Trump tra due fuochi

Secondo i media Usa, i Paesi arabi non stanno prendendo seriamente la richiesta di Trump, convinti che sia solo una mossa tattica per calmare i falchi repubblicani preoccupati di un accordo con Teheran. Sta di fatto che, ogni volta che si avvicina alla soglia di un’intesa, il tycoon subisce spinte contrapposte: da un lato i duri ad oltranza nel suo entourage e nel suo partito, dall’altra i Paesi arabi che preferiscono la fine della guerra. In mezzo il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che tenta di sabotare ogni accordo mettendo a ferro e fuoco il Libano, ignorando la richiesta iraniana di includerlo nella cessazione delle ostilità e il monito di Trump di non colpire Beirut. Mercoledì Israele ha lanciato attacchi contro il Libano, mentre Hezbollah ha affermato che i suoi combattenti si sono scontrati con le forze israeliane oltre la “linea gialla” nel sud del Paese, nonostante il cessate il fuoco.

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