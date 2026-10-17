L’Inter ribalta il Bologna con i cambi 

Bologna 1

Inter 3

Bologna (3-4-2-1) : Skorupski; Darmian, Casale, Theate (18’ st Helland); Zortea, Ferguson, Pobega (32’ st Moro), Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi (32’ st Dovbyk); Piccoli (30’ pt Enem). In panchina Pessina, Happonen, Amondarain, Mbangula, Heggem, El Azzouzi, Libra, Odgaard, Alhassane, De Silvestri, Vitík. Allenatore Palladino.

Inter (3-5-2) : J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique (24’ st Diouf), Barella, Zielinski (34’ st Calhanoglu), Sucic, Dimarco (24’ st Carlos Augusto); Esposito (13’ st Bonny), Thuram (34’ st Mkhi-

taryan). In panchina Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Bovio, Mos-

coni, Spence. Allenatore Chivu.

Arbitro : Doveri di Roma 1.

Reti : nel primo tempo, 10’ Pobega, 44’ Thuram; nella ripresa 24’ Carlos Augusto, 38’ Bonny.

Note : ammoniti Theate, Esposito, Pobega, Thuram, Miranda, Bernardeschi, Carlos Augusto. Recupero 2’ pt-4’ st.

Bologna . Il riscatto nerazzurro è servito, dopo la brutta notte di Champions. Grazie a un secondo tempo d’autorità e ai cambi di Chivu, che azzecca tutte le mosse: dentro Carlos Augusto e Bonny, e proprio loro confezionano l’uno-due che manda al tappeto il Bologna, per l’ennesima rimonta dell’Inter, da 1-0 a 1-3, stavolta.

Primo tempo

L’Inter inizia molle: Luis Henrique e Bisseck sbandano, Pobega sgasa e al 10’ segna il vantaggio. I nerazzurri faticano a reagire, il Bologna sfiora a più riprese il raddoppio con Bernardeschi e due volte Pobega, che sbatte sulla traversa a Martínez battuto. Dopo 44’ di grigiore basta però una gran giocata: Thuram, su bel cross di Barella, prende il tempo a Casale e l’ascensore per mettere di testa la palla all’incrocio. Ma, prima del riposo, il Bologna sfiora di nuovo il vantaggio con Zortea (para Martínez) ed Enem, che in area non trova il tempo per calciare. Dall’altra parte, Skorupski salva su Esposito.

La ripresa

Dentro Bonny per uno spento Esposito, dentro Diouf e Carlos Augusto e proprio loro (imbucata di Diouf per Zielinski, cross basso per l’accorrente Carlos Augusto) confezionano il sorpasso. È il colpo del ko: il Bologna finisce la benzina l’Inter affonda. Sucic incredibilmente si divora il tris a porta vuota (prende il palo), Bonny prima segna in fuorigioco e poi – su gran giocata dell’altro subentrato Mkhitaryan che libera Carlos Augusto – firma il tris che chiude i conti con 7’ d’anticipo.

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