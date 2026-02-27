L’Inter attende il Genoa, il Napoli va a Verona 

L’Inter appena eliminata dalla Champions si rituffa in campionato e, dall’alto dei 10 punti di vantaggio sul Milan secondo (in campo domani a Cremona), attende a San Siro un Genoa in crescita, mentre già incombe la semifinale di Coppa Italia di martedì con il Como: un’accoppiata scudetto-coppa potrebbe in parte lenire la delusione europea. Conquistare i tre punti oggi potrebbe dare lo scatto finale verso il titolo ma bisognerà capire quante scorie negative da smaltire siano rimaste dopo il ko col Bodo/Glimt. Si gioca alle 20,45.

In precedenza, alle 15, il Como di Fabregas che, reduce dal successo dello Stadium con la Juventus, ora vede la zona Europa League distante solo un punto (posizione occupata proprio dai bianconeri), in casa col Lecce cerca i tre punti che gli consentano di scavalcare la squadra di Spalletti impegnata domani sera all’Olimpico in un vero spareggio contro la Roma, terza. I lariani ritrovano Nico Paz ma perdono Addai, i salentini sono terzultimi assieme a Cremonese e Fiorentina e attraversano un momento non positivo.

Alle 18 il Napoli campione d’Italia ma ormai rassegnato a sfilare dalla maglia il il tricolore sfida al Bentegodi il Verona (ultimo col Pisa). Conte ha utilizzato gli ultimi allenamenti per spingere a fondo sulla concentrazione necessaria alla squadra per vincere e mantenere il ritmo qualificazione alla Champions della prossima stagione, l’unico obiettivo ancora disponibile. Gli azzurri con la sconfitta del Bergamo si sono visti raggiungere in classifica al terzo posto dalla Roma, mentre il Milan è 4 punti su.

