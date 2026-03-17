L’Informatore sportivo, tutto sul calcio a 5 

Primi verdetti della stagione nel futsal: se ne parlerà nella puntata odierna de L’Informatore sportivo Calcio a 5, in programma dalle 18,30 alle 19 su Radiolina e Videolina. Ospiti in studio, con Matteo Vercelli, allenatori e giocatori del Città di Cagliari e del Villaspeciosa che hanno ottenuto la salvezza nel campionato di serie B maschile. E poi le interviste a mister e atleti dell’Elmas che da venerdì affronteranno la Final Eight della Coppa Italia sempre di serie B. Spazio inoltre a classifiche e risultati di tutti gli altri campionati.