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Radiolina/Videolina
18 marzo 2026 alle 00:11

L’Informatore sportivo, tutto sul calcio a 5 

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Primi verdetti della stagione nel futsal: se ne parlerà nella puntata odierna de L’Informatore sportivo Calcio a 5, in programma dalle 18,30 alle 19 su Radiolina e Videolina. Ospiti in studio, con Matteo Vercelli, allenatori e giocatori del Città di Cagliari e del Villaspeciosa che hanno ottenuto la salvezza nel campionato di serie B maschile. E poi le interviste a mister e atleti dell’Elmas che da venerdì affronteranno la Final Eight della Coppa Italia sempre di serie B. Spazio inoltre a classifiche e risultati di tutti gli altri campionati.  

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