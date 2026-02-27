Linee elettriche potenziate 

Operai al lavoro fra il valico di Tascusì e la strada per Cossatzu, dove Terna potenzia le linee elettriche del Gennargentu per scongiurare nuovi blackout. In campo 6 milioni di euro per il rinnovo della linea Aritzo-Fonni (che attraversa anche Desulo) e il rafforzamento della rete di trasmissione nazionale in Sardegna centrale. «Consentirà - spiega Terna - di rendere l’elettrodotto più performante, assicurando maggiore continuità nelle forniture alle comunità». Obiettivo «ridurre le disalimentazioni dovute a condizioni meteo avverse». La conclusione della prima tesatura dei nuovi condotti è per circa 16 km dei 20 complessivi. Installati 11 sostegni sui 19 previsti: sostituiranno i tralicci degli anni Sessanta.

Salvaguardia ambientale

Il gestore annuncia la conclusione dei lavori entro il 2026 con la sostituzione di 7 sostegni e conduttori sul versante di Fonni. Il progetto è più vasto con l’impiego di varie maestranze in un’area di pregio naturalistico. Terna spiega: «Per ridurre al minimo le interferenze con habitat e specie tutelate sono state pianificate misure di salvaguardia ambientale, tra cui la programmazione dei lavori fuori dai periodi di riproduzione del cervo e della nidificazione dell’avifauna protetta».

Le amministrazioni

Dice Gianluca Moro, vicesindaco di Aritzo: «Sono interventi essenziali per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita. Dopo i primi lavori di Enel che ha interrato vari cavi in paese apprezziamo che Terna faccia altrettanto nelle campagne. È importante che si proceda anche a ridosso della cantoniera di Cossatzu». Dice Franco Duras, vicesindaco di Fonni: «Sono opere essenziali per tutto il Gennargentu, i nostri paesi non devono più rivivere l’incubo blackout».Da Desulo il sindaco Gian Cristian Melis esprime soddisfazione: «Questi lavori sono una manna dal cielo, consentiranno di risolvere varie problematiche». Auspica «che in futuro si possa realizzare un’elettrificazione diffusa della montagna per aiutare aziende turistiche ed agro-pastorali». Il sindaco di Arzana, Angelo Stochino: «Confidiamo che Terna valuti il potenziamento della linea Aritzo-Fonni verso il Gennargentu arzanese».

