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Donori.
05 settembre 2026 alle 01:14

Limitazioni al traffico per il Memorial Etzi 

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Limitazioni al traffico questo pomeriggio a Donori per la ventesima edizione del Memorial ciclistico dedicato a Graziano Etzi, atleta originario del paese scomparso tragicamente nel 2005 a Sestu a seguito di una caduta.

Sono 62 gli iscritti alla corsa (58 uomini e 4 donne). Gli atleti si sfideranno su un percorso di circa 2,8 chilometri da ripetere sedici volte per complessivi 45 chilometri. Il ritrovo dei partecipanti, per il ritiro dei numeri di gara, è previsto alle 15,30 in piazza Italia da dove alle 17,15 partirà la corsa. Il gruppo dei ciclisti attraverserà via Vittorio Emanuele, via Giardini, la strada provinciale 11, via Martiri di Nassirya e via Brigata Sassari per concludersi sempre in piazza Italia.

Intorno al circuito cittadino sarà istituito il divieto di transito e di fermata dalle 16 alle 19 con percorsi alternativi adeguatamente segnalati dagli organizzatori per gli automobilisti.

Il Memorial Etzi, organizzato dal Gruppo Sportivo “Gino Mameli” in collaborazione con il Comune di Donori, la Pro Loco e le famiglie Etzi e Schirru, è riservato ai cicloamatori tesserati con la Fci e con gli Enti della Consulta nazionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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