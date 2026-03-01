L’Ilva vola, il tortolì va a fondo 

Tortolì 0

Ilvamaddalena 3

Tortolì (4-3-3) : Tangianu, Orrù, Lahrach, Delpiccolo, Sulis; Poli (29’ st Cocco), Ferrareis, F. Serra (1’ st Moreno); Menseuez, Manconi (1’ st Forense), Aiana (31’ st Loi). In panchina Doumboya, Matt. Nieddu, De Zan, Muggianu, Mascia. Allenatore Giordano.

Ilvamaddalena (4-3-3) : Verardi, Tessaro, Bonu, Esposito, Vitelli; Vrdoljak, Bert (20’ st Animobono), Attili (11’ st Lima Scandellari); Piassi (11’ st Mondino), De Cenco, Alvarez (43’ st N. Serra). In panchina Ruzittu, Pintus, Zaharia, Secchi, Tamponi. Allenatore Favarin.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : pt 5’, 6’ Piassi; st 28’ Mondino.

Note : ammoniti Orrù, Menseuez, Ferrareis, Piassi, Bert; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 400.

Tortolì. Piassi al 5’, Piassi al 6’. Gioco, set, match. L’attaccante brasiliano è spietato, l’Ilvamaddalena ha ritmo (e qualità) insostenibile per un Tortolì costretto subito a inseguire, invano. I primi 20’ sono un monologo. Piassi orienta subito la sfida, i rossoblù di Franco Giordano, reduci dall’exploit di Calangianus, entrano in partita soltanto nella ripresa, quando però gli ospiti sono padroni del risultato, benché Verardi debba comunque timbrare il cartellino in un pomeriggio che lo vedeva fino a quel momento spettatore non pagante.

Inizio micidiale

Il Tortolì non ha neppure il tempo di capire com’è disposto in campo l’avversario che deve già rivedere piani e strategie. Piassi toglie il fiato alla difesa di casa. È il 5’ e il numero 11 dell’Ilvamaddalena segna il vantaggio al termine di una manovra avvolgente: destro al volo in diagonale dall’incrocio delle linee dell’area grande con Tangianu battuto. Palla al centro, il Tortolì riprende il gioco ma perde subito il controllo della palla. Alvarez verticalizza lungo, Tangianu e Lahrach non si intendono e Piassi, sempre lui, infila il piede per spingere la sfera in rete: è 0-2.

La ripresa

Giordano mescola le carte, prova a scuotere i suoi con Forense e Moreno al posto di Manconi e capitan Serra. In parte ci riesce, perché il Tortolì dà segnali di vita pur non riuscendo a concretizzare anche per la bravura di Verardi. Nel momento di maggior sforzo dei rossoblù, Mondino, subentrato a Piassi, chiude ogni discorso segnando (28’) il 3-0 (primo sigillo stagionale per lui) con un tiro di controbalzo che beffa Tangianu sul primo palo.

