L’idea del Comune: un ponte tra via San Paolo e viale Trieste 

Un’idea progettuale contenuta nel Documento unico di programmazione: realizzare un ponte che unisca via San Paolo e viale Trieste scavalcando la linea ferroviaria dove un tempo c’era il passaggio a livello. Per quella che per ora è un’ipotesi è già stato fissato un costo complessivo: 15 milioni di euro.

L’opera fa parte del Dup approvato recentemente dalla giunta comunale e servirà a migliorare l’accesso alla città dalla Sulcitana, decongestionando il traffico nella zona di piazza Matteotti e via Roma. Sono troppe oggi le auto che arrivano dalla Sulcitana e, per raggiungere la zona di viale Trieste, devono per forza passare da piazza Matteotti intasando la viabilità cittadina.

Nei piani dei tecnici comunali il ponte, partendo dalla zona tra via San Paolo e via Mincio, dopo aver oltrepassato i binari ferroviari e viale dei Giornalisti, raggiungerà viale Trieste. L’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis conferma il progetto: «Al momento è solo un’idea, restano alcuni passaggi da definire con le Ferrovie dello Stato». Un ponte anche ciclopedonale, anche in coerenza con altri investimenti nella zona, come quello (da 8 milioni di euro) del parco sportivo previsto in via San Paolo. (en. ne.)

RIPRODUZIONE RISERVATA