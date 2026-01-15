VaiOnline
Sant’Antioco.
16 gennaio 2026 alle 00:35

Lezioni nell’aula-freezer, i genitori scrivono al Comune 

Lezioni al freddo in Via Bologna per i bambini della seconda C. I genitori scrivono per chiedere l’intervento dei tecnici del Comune. Una pec risulta protocollata ieri mattina anche se la situazione va avanti da giorni. Prima di ufficializzare la protesta, i genitori hanno atteso qualche giorno nella speranza il problema venisse risolto, ma così non è stato. Le temperature che si sono abbassate ulteriormente hanno determinato la presa di posizione delle mamme che minacciano di far disertare le lezioni ai bambini se il problema non sarà risolto al più presto. «È una situazione che richiede un intervento urgente - ha detto Ester Fadda, capogruppo di opposizione in Consiglio comunale - perché coinvolge i più piccoli in un periodo di freddo intenso e soprattutto di diffusione di malattie influenzali, senza considerare che non si posso svolgere le lezioni in questo modo. Ci sono alcuni climatizzatori che vanno riparati al più presto». Oltre all’aula dove fanno lezione i bambini della seconda C, da giorni risulta non funzionante anche l’impianto di riscaldamento della sala della mensa scolastica.

Le temperature pungenti di questi giorni non facilitano lo svolgimento delle lezioni scolastiche e nemmeno la permanenza a scuola, non solo dei bambini ma anche del personale scolastico. In attesa di un intervento risolutivo, alcuni genitori hanno chiesto l coinvolgimento della direzione scolastica regionale.

