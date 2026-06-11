VaiOnline
La visita in Spagna.
12 giugno 2026 alle 00:30

«L’Europa non si abitui ad avere i mari come cimiteri» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

GRAN CANARIA. «L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri». Papa Leone prova a squarciare i muri dell'indifferenza per il dramma dei migranti, sulla scia di papa Francesco. Dal porto di Arguineguin, punto di approdo dei viaggi della speranza della rotta atlantica (solo nel 2025, delle oltre 3.000 persone morte nel tentativo di raggiungere la Spagna via mare, 1.906 l'hanno persa qui), anche lui, come già Bergoglio l'8 luglio 2013 a Lampedusa, ha gettato in mare una corona di fiori per commemorare tutti quelli che, inghiottiti dai flutti o dalle negligenze dei soccorsi, l'approdo non lo hanno visto e sono andati a picco.

Leone ha sferzato: «Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni barca che arriva non porta solo migranti, porta con sé una domanda: che mondo abbiamo costruito, se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?». Iniziando il suo denso discorso, Prevost si è voluto anzitutto inchinare, sottolineando nel testo il gesto del capo, per richiamare l'inviolabile dignità umana che, ha detto, «non ha passaporto e non conosce frontiere».

E ancora: «L'Europa si faccia un esame di coscienza, non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi», ha scandito quindi dal molo della “verguenza”, quello dove durante una grave crisi umanitaria nel 2020 circa 3mila persone furono trattenute in condizioni più che precarie prima che il governo, che le aveva trattenute in un'area progettata per 400 persone, cedesse alle pressione di realtà come la Caritas locale, per attivare una più adeguata struttura di accoglienza.

«La dignità umana esige vie legali e sicure - ha aggiunto il Pontefice - e poi soccorso e assistenza, cooperazione contro i trafficanti, protezione delle vittime, processi seri di accoglienza e integrazione». Alle donne vittime di tratta, Prevost riserva un capitolo a parte: «Ogni vita umana è una benedizione, nessuno può comprarla, venderla, usarla o scartarla».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Cagliari, moschea nel mirino In campo l’Antiterrorismo

Un incendio doloso danneggia portone d’ingresso e facciata  Da Zedda a Todde, la condanna della politica: «Fatto grave» 
Francesco Pinna
Regione

Caos negli schieramenti dopo il voto

Nel centrodestra la Lega rischia di perdere il suo unico deputato 
Roberto Murgia
Viabilità

In coda sotto il sole, odissea sulla 195

La strada alternativa da Cagliari a Capoterra diventa una trappola per le auto 
Massimiliano Rais
Alla Camera

Meloni attacca Vannacci e sfida l’Ue

«Sull’Ucraina serve una voce unica. Futuro nazionale vota con la sinistra» 
Viareggio.

Investì e uccise il ladro: condannata

Travolto più volte col suv dopo lo scippo, imprenditrice dovrà scontare 18 anni 