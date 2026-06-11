«L’Europa non si abitui ad avere i mari come cimiteri» 

GRAN CANARIA. «L'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri». Papa Leone prova a squarciare i muri dell'indifferenza per il dramma dei migranti, sulla scia di papa Francesco. Dal porto di Arguineguin, punto di approdo dei viaggi della speranza della rotta atlantica (solo nel 2025, delle oltre 3.000 persone morte nel tentativo di raggiungere la Spagna via mare, 1.906 l'hanno persa qui), anche lui, come già Bergoglio l'8 luglio 2013 a Lampedusa, ha gettato in mare una corona di fiori per commemorare tutti quelli che, inghiottiti dai flutti o dalle negligenze dei soccorsi, l'approdo non lo hanno visto e sono andati a picco.

Leone ha sferzato: «Non basta gestire gli arrivi, distribuire cifre, rafforzare le frontiere o lamentare le morti quando sono già avvenute. Ogni barca che arriva non porta solo migranti, porta con sé una domanda: che mondo abbiamo costruito, se tanti fratelli devono rischiare la morte per cercare la vita?». Iniziando il suo denso discorso, Prevost si è voluto anzitutto inchinare, sottolineando nel testo il gesto del capo, per richiamare l'inviolabile dignità umana che, ha detto, «non ha passaporto e non conosce frontiere».

E ancora: «L'Europa si faccia un esame di coscienza, non può proclamare la dignità umana e abituarsi a che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi», ha scandito quindi dal molo della “verguenza”, quello dove durante una grave crisi umanitaria nel 2020 circa 3mila persone furono trattenute in condizioni più che precarie prima che il governo, che le aveva trattenute in un'area progettata per 400 persone, cedesse alle pressione di realtà come la Caritas locale, per attivare una più adeguata struttura di accoglienza.

«La dignità umana esige vie legali e sicure - ha aggiunto il Pontefice - e poi soccorso e assistenza, cooperazione contro i trafficanti, protezione delle vittime, processi seri di accoglienza e integrazione». Alle donne vittime di tratta, Prevost riserva un capitolo a parte: «Ogni vita umana è una benedizione, nessuno può comprarla, venderla, usarla o scartarla».

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