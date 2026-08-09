L’esterno Loru il primo colpo del Monastir Blindati anche i big Aloia, Masia e Pinna 

Entra nel vivo la preparazione del Monastir in vista del prossimo torneo di Serie D. Venerdì i biancoblù scenderanno in campo alle 10.30 contro il Cagliari Primavera, per il primo test stagionale dopo che è stata annullata l’amichevole prevista sabato scorso contro l’Iglesias. Nella gara del Comunale contro i rossoblù di Gallego la squadra campidanese potrà contare anche sul nuovo acquisto Lorenzo Loru: il primo colpo del ds Matteo Zanda va a rinforzare la corsia esterna d’attacco. Il classe 2003 è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. per poi esordire in D con l’Atletico Uri e tra i professionisti con la Vis Pesaro.

Loru è reduce da due stagioni positive in Serie D con il Latte Dolce, con 8 reti all’attivo nell’ultimo campionato: «Sono felice di aver scelto Monastir, speravo nella chiamata e non ho esitato ad accettare. Mi aspetto di entrare bene nei meccanismi di gioco della squadra che già l’anno scorso ha dimostrato di essere ben collaudata. Personalmente non ho un obiettivo stagionale a livello numerico, spero di aiutare la squadra», afferma l’attaccante. Nei giorni scorsi la società ha anche ufficializzato la riconferma dei tre leader Simone Pinna, Alessandro Masia e Alessandro Aloia, su cui il mister Marcello Angheleddu farà ancora affidamento: «Siamo una squadra molto giovane, con tante riconferme, ma con qualche innesto importante. Abbiamo tanto da lavorare per dare una solidità e un’impronta a questo gruppo», parla il tecnico.

Il calendario prevede nelle prossime settimane il test del 19 agosto contro il Villasimius, mentre il 30 ci sarà l’esordio ufficiale in coppa in trasferta contro la Cos a Bari Sardo. L’ambizione sul campo va di pari passo con il rinnovamento d’immagine del club che ha presentato il nuovo discusso logo: «L’obiettivo è costruire un marchio riconoscibile e competitivo, capace di promuovere il nome del paese e della Sardegna dentro e fuori il territorio regionale, creando nuove opportunità di crescita sportiva, economica e turistica. L’investimento nasce anche dal legame costruito con la comunità», riferisce il presidente Romi Fuke.

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