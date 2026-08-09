VaiOnline
Serie D.
10 agosto 2026 alle 00:24

L’esterno Loru il primo colpo del Monastir Blindati anche i big Aloia, Masia e Pinna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Entra nel vivo la preparazione del Monastir in vista del prossimo torneo di Serie D. Venerdì i biancoblù scenderanno in campo alle 10.30 contro il Cagliari Primavera, per il primo test stagionale dopo che è stata annullata l’amichevole prevista sabato scorso contro l’Iglesias. Nella gara del Comunale contro i rossoblù di Gallego la squadra campidanese potrà contare anche sul nuovo acquisto Lorenzo Loru: il primo colpo del ds Matteo Zanda va a rinforzare la corsia esterna d’attacco. Il classe 2003 è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari. per poi esordire in D con l’Atletico Uri e tra i professionisti con la Vis Pesaro.

Loru è reduce da due stagioni positive in Serie D con il Latte Dolce, con 8 reti all’attivo nell’ultimo campionato: «Sono felice di aver scelto Monastir, speravo nella chiamata e non ho esitato ad accettare. Mi aspetto di entrare bene nei meccanismi di gioco della squadra che già l’anno scorso ha dimostrato di essere ben collaudata. Personalmente non ho un obiettivo stagionale a livello numerico, spero di aiutare la squadra», afferma l’attaccante. Nei giorni scorsi la società ha anche ufficializzato la riconferma dei tre leader Simone Pinna, Alessandro Masia e Alessandro Aloia, su cui il mister Marcello Angheleddu farà ancora affidamento: «Siamo una squadra molto giovane, con tante riconferme, ma con qualche innesto importante. Abbiamo tanto da lavorare per dare una solidità e un’impronta a questo gruppo», parla il tecnico.

Il calendario prevede nelle prossime settimane il test del 19 agosto contro il Villasimius, mentre il 30 ci sarà l’esordio ufficiale in coppa in trasferta contro la Cos a Bari Sardo. L’ambizione sul campo va di pari passo con il rinnovamento d’immagine del club che ha presentato il nuovo discusso logo: «L’obiettivo è costruire un marchio riconoscibile e competitivo, capace di promuovere il nome del paese e della Sardegna dentro e fuori il territorio regionale, creando nuove opportunità di crescita sportiva, economica e turistica. L’investimento nasce anche dal legame costruito con la comunità», riferisce il presidente Romi Fuke.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Mediterraneo a 30 gradi «Isola a rischio cicloni»

L’incontro tra le prime correnti aeree fresche  e il mare così caldo può scatenare eventi estremi 
Marco Noce
Sollievo per un territorio su cui pesa l’isolamento

Emergenza-urgenza, a Isili riapre il 118 dopo 7 mesi di stop

Il sindaco: «Un servizio necessario con un pronto soccorso a rischio» 
Sonia Gioia
È già scontro tra schieramenti. Truzzu (FdI): «Ostinazione incomprensibile». Li Gioi (M5S): «Stop all’iter, se serve»

Aeroporti, sul voto i fari della Corte dei Conti

In Consiglio regionale approda lo stanziamento di 30 milioni per la fusione degli scali sardi 
Alessandra Carta
Ferie e politica

«La Maddalena? Meravigliosa»

Giorgia Meloni ieri ha lasciato l’isola: «Uno dei mari più belli mai visti» 
Claudio Ronchi
La crisi

Tajani: «Rischio terrorismo, controlli fino al 15»

Intanto Berlino non esclude respingimenti in Italia in applicazione del patto Ue 
La tragedia

Furgone si ribalta, muore un bracciante

Feriti gli altri nove a bordo, rientravano a casa dopo una giornata di lavoro 