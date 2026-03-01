L’Elmas e la San Sebastiano dilagano 

Giornata decisiva per le squadre sarde di Serie B, tra conferme in alta classifica e verdetti amari. L’Elmas travolge 6-0 il Levante e consolida il secondo posto preparando al meglio lo scontro diretto contro la capolista Varese. Prestazione solida e concreta, con Cianchi grande protagonista grazie a quattro reti. A completare il tabellino Alan de Oliveira e Idda, in una gara dominata fin dai primi minuti e condotta senza mai dare punti di riferimento agli avversari.

Prestazione autoritaria anche per la San Sebastiano Ussana, che supera 8-2 l’Argonese indirizzando la gara già nel primo tempo con un perentorio 7-0. Intensità, qualità e cinismo sotto porta permettono di chiudere la sfida con largo anticipo. Nella ripresa gestione ordinata del vantaggio e sigillo finale. In rete Curreli con una tripletta, Casu e Monetto con due gol ciascuno e infine Atzeni. Tre punti fondamentali nella corsa playoff e un segnale chiaro della solidità della squadra.Serata amara invece per il Monastir, sconfitto 3-2 nello scontro diretto contro Cardano ‘91: la doppietta di Serra non basta ed è retrocessione matematica.

Cade anche il Città di Cagliari, battuto 6-3 dal Real Ciampino Accademy nonostante la tripletta di Valdes, e stop pure per il Villaspeciosa, superato 4-3 dal Mirafin con reti di Pilloni, Rosas ed Ecca. Due sconfitte che complicano la rincorsa playoff e avvicinano la zona playout, rendendo la classifica più incerta e combattuta.

