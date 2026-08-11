L’Eclissi in diretta 

Oggi, a partire dall’edizione delle 19, e poi in quelle successive, durante il Tg di Videolina ci sarà un collegamento con Sant’Antioco, in attesa dell’Eclissi di sole che si verificherà completamente intorno alle 20.25. La giornalista Valentina Orgiu e l’astrofisico Manuel Floris, racconteranno un fenomeno affascinante, uno spettacolo unico, che non si verifica da ventisette anni.

Dalle 19.35 circa il disco lunare si sovrapporrà lentamente al sole, arrivando a nasconderlo dal 75% fino al 95%, tutto questo mentre la nostra stella si avvicinerà all’orizzonte. Per vedere al meglio questa sorta di tramonto incredibile, si dovrà stare in un luogo in cui l’ovest sia sgombro da case, colline, montagne e altri ostacoli.