Le telecamere funzionano: nel semaforo più critico in pochi passano col rosso 

Calano le multe al semaforo all’incrocio con viale Colombo e via Bonaria e questa volta la flessione non è di poco conto. Chi continua a passare col rosso c’è sempre ma finalmente c’è anche chi presta attenzione e si ferma già quando scatta il giallo per non rischiare di non riuscire a superare l’incrocio.È il segnale che il Photored, ossia la telecamera sistemata sull’impianto che fotografa chi passa con il rosso, sta raggiungendo lo scopo, ossia preservare la sicurezza di automobilisti e pedoni.

Le cifre

I dati della Polizia locale parlano chiaro. Da luglio (quando era stato installato il T Red) a dicembre del 2024 le multe erano 4.032. Nel 2025 invece si è passati a 3.250 sanzioni da gennaio a dicembre. Un calo che si registra anche nelle medie del mese: a gennaio del 2025 le multe erano 317, a gennaio del 2026, 229.«Il motivo di questa flessione è semplice», dice il sindaco Graziano Milia, «erroneamente qualche superficiale osservatore aveva definito il T Red come strumento per mettere multe invece si è dimostrato quello che è, ossia uno strumento per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Siamo felici che questo lo si veda dal calo delle multe».

Il Comune

L’amministrazione sta mettendo in campo diverse azioni proprio per garantire la sicurezza a partire da quella dei pedoni. Dagli attraversamenti rialzati, al verde esclusivo per i pedoni, ai doppi stop.«E a breve», aggiunge il sindaco, «illumineremo anche le strisce pedonali. Si tratta di tutta una serie di azioni che stanno dimostrando di funzionare come ad esempio accade in via Fiume: da quando abbiamo sistemato gli attraversamenti pedonali rialzati nel secondo tratto verso il Poetto, non si corre più. Lo stesso che accade a Margine Rosso davanti alla ringhiera dove gli incidenti si sono azzerati e lo stesso tra via Brigata Sassari e via Cagliari».

Prossime strade

E presto il Photored arriverà anche sulla ex 554, oggi ribattezzata viale Europa, all’incrocio con Pitz’e Serra. Così chi non rispetterà il rosso, come in viale Colombo, incapperà in multe salate: dai 167 euro se si commette l’infrazione di giorno ai 222 euro dopo le 22 con la decurtazione, in entrambi i casi, di sei punti dalla patente. Se si paga entro cinque giorni si ha una riduzione del 5 per cento, se invece si paga oltre 60 giorni le multe salgono a 332 euro di giorno e 433 euro di notte. Il funzionamento del T Red è semplice: quando il semaforo diventa rosso, scatta più immagini al secondo. Le telecamere scattano almeno due foto: una quando il veicolo supera la linea di arresto e un'altra quando si attraversa l'incrocio. Le immagini devono mostrare chiaramente l'incrocio, la targa e il semaforo rosso. La durata del giallo deve essere di almeno 3 secondi. Se questi requisiti non sono rispettati, è possibile fare ricorso. A differenza degli autovelox, i semafori T-Red non richiedono la segnalazione preventiva con cartelli stradali.Al semaforo tra via Brigata Sassari e via Cagliari, dove negli ultimi mesi c’era stata una raffica di incidenti, è bastato cambiare le fasi mettendo il verde esclusivo per i pedoni che devono attraversare e non più in contemporanea con il verde per le auto che invece devono svoltare. Un piccolo stratagemma che ha azzerato i sinistri.

