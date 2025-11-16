VaiOnline
17 novembre 2025 alle 00:26

Le sfide equestri per “Su Pannu” fanno il pienone  

Successo a Quartucciu per “Su pannu ‘e Santu Pedru”, voluto dall'assessorato alla Cultura, cofinanziato dalla Regione e coordinato da Forma e Poesia nel Jazz in collaborazione con la Pro Loco. Pur in forma minore rispetto al passato, per via delle stringenti normative attuali, sabato si è svolta la corsa dei cavalieri nel campo sportivo della 554. I primi tre classificati per ogni categoria hanno ricevuto una coppa, consegnata dal consigliere Simone Santabarbara, dall’assessora Elisabetta Contini e dal sindaco Pietro Pisu.

La mattina, invece, alla DomusArt è stata inaugurata la mostra "Su cuaddu in una dì de festa" (visitabile fino a oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19), a cura dell'associazione Le fruste del Campidano. «Cercheremo di organizzare questa manifestazione ogni anno e di coinvolgere sempre più cittadini», dice l’assessora Contini, «fa molto piacere che, per la prima volta, la Regione dia importanza alle tradizioni di Quartucciu sostenendo l’evento».

