Le iniziative per bambini e adulti nell’estate in arrivo 

L’estate alle porte si accende di iniziative culturali e ricreative. Il Comune di Decimomannu ha approvato la graduatoria relativa alle associazioni locali per il programma “R-Estate a Decimo 2026” accogliendo quattro manifestazioni di interesse giudicate idonee. I progetti spaziano tra diverse attività pensate per bambini, ragazzi e adulti con l’obiettivo di valorizzare il territorio e promuovere la socializzazione.

Tra le proposte ammesse figurano l’associazione culturale “Su frori ‘e su zippiri” con l’evento “Cumbidu in domo de Grazia” al centro culturale Grazia Deledda e “Officina Progetti” con il laboratorio “Decimo in frame: dalla penna allo schermo” rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Faranno parte del cartellone anche la storica associazione turistica “Pro Loco”, pronta a scendere in campo al parco comunale con la “Festa dell’estate”, e il gruppo “Ares” con proiezioni di film sotto le stelle.

Il calendario definitivo degli appuntamenti non è ancora stato formalmente stabilito nei dettagli, ma le diverse manifestazioni verranno capillarmente organizzate e distribuite durante tutta la stagione estiva animando la comunità nei mesi compresi tra giugno e settembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA