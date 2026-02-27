Le barriere architettoniche nei marciapiedi saranno eliminate 

Sì al piano per sistemare i marciapiedi e, finalmente, eliminare le barriere architettoniche. Rampe, scivoli, connessioni tra marciapiede e strada in corrispondenza di attraversamenti pedonali e di cambi di direzione o di pendenze, ma anche percorsi tattili per ipovedenti: sono le opere programmate dall’assessorato ai Lavori pubblici con il finanziamento di 150mila euro concesso dalla Regione, inserite nel progetto appena approvato dalla Giunta comunale.

Priorità per i percorsi pedonali strategici, quelli dove si registra il via vai di pedoni ogni giorno: i punti di ingresso alle sedi comunali, agli istituti scolastici e alle biblioteche, ma anche a ridosso dei parcheggi per disabili, nonché dei parchi e delle aree verdi. Sono anche previsti l’installazione e il rifacimento di percorsi tattili destinati a persone con disabilità visive o ipovedenti, nonché la rimozione integrale delle barriere architettoniche esistenti.

Nel progetto viene riportata anche una lista di strade dove sono previsti i primi interventi: da via Marconi a via Mascagni, passando per piazza Azuni, viale Colombo, via Cagliari, via Nenni, per citarne alcune. «Con questo progetto», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, «intendiamo abbattere le barriere architettoniche dei percorsi pedonali più trafficati, che non si limitano agli impedimenti fisici per la persona su sedia a rotelle, ma sono fonte di disagio per qualsiasi individuo con capacità motoria, sensoriale o cognitiva ridotta, sia in forma permanente che temporanea».

