Le auto a folle velocità: «Attraversare ogni volta è un rischio» 

Automobili a grande velocità. Succede nel lungo rettilineo di via Torricelli e del suo prolungamento, via Chiabrera. Non è una novità recente, ma gli abitanti della zona periodicamente ricordano la pericolosità che questi comportamenti rappresentano per i pedoni e chiedono interventi a garanzia della sicurezza delle persone che attraversano le strade.

Ci sono le strisce pedonali divise dallo spartitraffico, e già così la visuale non è ottima. Tuttavia, il problema è che non ci sono attraversamenti rialzati, nonostante da tempo i residenti li chiedano. Le due strade vengono quotidianamente percorse a piedi anche da tanti ragazzini che frequentano le scuole nelle vicinanze. «Alcuni di loro attraversano sulle strisce senza guardare bene», racconta Pietro Corongiu, residente di via Torricelli, «un comportamento pericoloso da parte loro, ma le auto corrono troppo». I dissuasori sarebbero l’unica soluzione: «Gli attraversamenti pedonali rialzati sono stati realizzati in numerose strade di Cagliari dove ci sono le scuole, ma qui ancora non se ne vedono. Mi auguro vivamente che in Comune ci stiano pensando seriamente».

La preoccupazione non è solo per gli studenti ma anche per il resto dei pedoni. «Sono anni che abbiamo il terrore di attraversare, speriamo ogni volta che non ci succeda nulla. I diversi automobilisti indisciplinati hanno scambiato questo rettilineo per un circuito di Formula 1», afferma Concetta Paderi, un’abitante di via Salvator Rosa, traversa di via Chiabrera. «Siccome non c’è verso di educare queste persone al rispetto del codice stradale, sarebbe opportuno che chi di dovere negli uffici comunali si mettesse una mano sulla coscienza e pensasse a mettere in sicurezza anche questa strada. Ci sono attraversamenti rialzati in via Vesalio, che non è molto lontano da qua, perché non farli anche in questo rettilineo? Non si può certo aspettare che succeda qualcosa di brutto prima di intervenire. Gli unici punti in cui si può attraversare senza problemi sono quelli dove ci sono i semafori, ma non è sempre facile per tutti arrivare fino a lì».

RIPRODUZIONE RISERVATA