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Sestu.
12 giugno 2026 alle 00:29

Lavori sulla ex 131, aperto alle auto un primo tratto di rotatoria 

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È ormai vicinissimo il completamento della rotatoria sulla ex 131 all’incrocio con via Piscina Matzeu, realizzata dalla Città Metropolitana. Ieri gli operai hanno rimosso le barriere sul lato in direzione Corte del Sole, e nei giorni scorsi hanno anche riasfaltato, e realizzato due piccole aiuole spartitraffico che consentono di svoltare a destra. Il rondò si distingue chiaramente, ma non è ancora possibile utilizzarlo. Tuttavia, dopo mesi di un cantiere interminabile e di lunghissime soste, finalmente l’attesa è agli sgoccioli. Manca ancora la corsia che consentirà di utilizzare la rotatoria per attraversare l’incrocio, la segnaletica, l’illuminazione. Secondo gli addetti ai lavori, è questione di circa tre settimane per ultimare anche i dettagli.

Il cantiere era partito a ottobre, ultimo atto della riqualificazione della vecchia Statale costata due milioni e 690 mila euro. Poi una serie di varianti e di allerte meteo avevano allungato tantissimo i tempi, facendo spazientire gli automobilisti, in particolare lavoratori della zona e residenti di Cortexandra.

Ormai però il vecchio incrocio poco sicuro sarà presto solo un ricordo e ieri qualche automobilista si fermava persino un attimo per complimentarsi con gli operai al lavoro. (g. l. p.)

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