Sanluri.
16 gennaio 2026 alle 00:36

Lavori nella scuola di via Giovanni XXIII 

Al via i lavori di messa in sicurezza di un’ala del fabbricato della scuola primaria di via Giovanni XXIII. L’intervento è atteso da un anno, dopo l’allarme scattato in seguito alla comparsa di alcune crepe, immediato l’intervento dell’amministrazione comunale che aveva fatto delimitare l’area interessata e si è impegnata a individuare un team di ingegneri per sopralluoghi e indagini su pavimenti e muri portanti.

Il progetto è pronto, recuperati 110mila euro, fondi di bilancio per le opere di rinforzo delle murature per garantire la piena sicurezza della struttura. «La sicurezza di studenti e personale scolastico – dichiara il sindaco Alberto Urpi – è una priorità assoluta. Appena si è presentata la necessità, ci siamo attivati per reperire le risorse economiche e avviare i lavori. Un’urgenza per rendere la scuola più sicura e far sentire tutti maggiormente tranquilli».

La durata del cantiere, partito nei giorni scorsi, sarà di circa 45 giorni. Nel frattempo gli ingressi dell’istituto sono stati ridotti da 4 a 2. «Le opere – conclude Urpi – proseguono, abbiamo approvato un progetto di riqualificazione degli esterni di 1.800.000 euro, fondi che speriamo arrivino partecipando a bandi pubblici. I bambini hanno diritto ad una scuola sicura, con spazi adeguati e confortevoli». ( s. r. )

