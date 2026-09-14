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15 settembre 2026 alle 00:12

Lavori in via Trieste, traffico in tilt nel centro cittadino 

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È viale Trieste, con il senso unico alternato imposto dai lavori sulla rete del gas proprio a ridosso della rotonda dello Zonchello, a mandare in tilt la viabilità cittadina. Ieri la coda si ripercuoteva su via Mannironi, via La Marmora (in uscita dalla città dalla Stazione), sull’ultimo tratto di viale del Lavoro e su via Lucania, viale Sardegna con gli automobilisti costretti a procedere a passo d’uomo.

Quello che ieri mattina per tutto il giorno hanno dovuto sopportare gli automobilisti nuoresi sembra solo un piccolo antipasto di ciò che potrebbe accadere domani, quando, nell’ora di punta, la rotatoria dello Zonchello si troverà a gestire anche tutto il traffico degli studenti e dei pullman con l’avvio del servizio scolastico. A complicare ulteriormente la situazione c’è proprio viale Trieste che, in prossimità dell’ingresso al Centro intermodale dei mezzi di trasporto collettivo, è interessato dai lavori di sistemazione della rete del gas che andranno avanti fino al 18 settembre, dalle 8 del mattino sino alle 17.30, con un senso unico alternato. Le ruspe hanno già tagliato l’asfalto posto nuovo pochi mesi fa, tempistica perfetta per mettere alla prova del nove il traffico cittadino.

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