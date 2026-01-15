VaiOnline
Monserrato.
Lavori in via Cabras, traffico in tilt 

Via ai ripristini dell’Enel. L’opposizione: «Ci auguriamo che riasfaltino tutto» 

Alla fine, i macchinari sono arrivati in via Cesare Cabras. Ieri mattina i tantissimi automobilisti che ogni giorno transitano lungo l’arteria monserratina hanno potuto constatare la presenza di operai, fresatrici e autocarri. Premessa doverosa: non si tratta ancora dell’appalto comunale (cofinanziato dalla Regione) che vedrà il totale rifacimento dell’asse stradale della disastrata corsia in direzione Pirri. Quella manutenzione partirà una volta che saranno terminate le operazioni cominciate ieri, che invece prevedono la riasfaltatura pressoché totale della carreggiata che va verso Selargius. A occuparsene è una ditta che opera per conto di Enel: l’ente nei mesi scorsi aveva effettuato diversi scavi che avevano contribuito a distruggere la strada, già piuttosto malmessa.

La situazione

Dopo i primi ripristini, l’amministrazione ha ottenuto che le operazioni di riasfalto siano effettuate «a tutta sezione», vale a dire su tutta la larghezza della carreggiata, che in altre parole sarà rimessa a nuovo. «Parliamo di seimila metri quadrati di asfalto da posare, un lavoro che avremmo dovuto effettuare noi in futuro e che invece, dopo mesi di trattative e interlocuzioni con Enel, sarà svolto senza costi per le casse comunali», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi. Ieri la società incaricata ha cominciato gli interventi di fresatura nella corsia riservata agli autobus, dopodiché si passerà alla bitumazione. Una volta terminata la corsia a destra, si passerà a quella di sinistra, con la circolazione dei veicoli deviata accanto. Continua comunque a crescere l’attesa per il rifacimento del primo tratto di via Cabras dopo la rotonda di via Zuddas, ridotto da tempo a una trincea.

I tempi

«Tempo permettendo, ci vorrà circa una settimana per concludere il lavoro, subito dopo partirà anche l’intervento di rifacimento del lato opposto della strada», dichiara il sindaco Tomaso Locci. «Abbiamo deciso di scorporare le due riqualificazioni, perché concentrando due cantieri nello stesso momento sarebbe stato impossibile percorrere la strada. Ma la cosa importante è che, come avevamo annunciato, i lavori sono cominciati, a dispetto delle difficoltà burocratiche ed economiche che tutti i Comuni devono affrontare» Inevitabili i disagi legati al traffico, con i tempi di percorrenza di via Cabras dilatati ma per il momento sotto controllo: ieri si sono formate lunghe code per chi entrava a Monserrato da Pirri ma solo a tratti, quando i mezzi pesanti avevano necessità di spostarsi e quindi occupare la parte di carreggiata dove passavano le auto.

Le proteste

Non convinta, intanto, l’opposizione. «Il riasfalto integrale dopo un intervento che ha messo a soqquadro via Cabras è il minimo che ci si possa aspettare», sostiene il consigliere Efisio Sanna (gruppo Misto). «Continua però a mancare la programmazione. Il lavoro attualmente in corso lo deve fare un ente esterno, che dopo i tagli deve ripristinare, ma sulla stessa strada ci sono decine di situazioni che andrebbero risolte».

